查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第20版 诗歌美文 ·洹河梦 27 ·安史之乱 20 ·一声鸟鸣使城市肃立 ·本色青春 ·王老太和自行车 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 体彩 第11版 : 养生 第12版 : 专版 第13版 : 都市车风 第14版 : 荆楚 第15版 : 食美药安 第16版 : 旅游资讯 第17版 : 教科 第18版 : 健康资讯 第19版 : 跑腿 第2版 : 要闻 第20版 : 诗歌美文 第21版 : 悠游 第22版 : 文娱 第23版 : 体育 第24版 : 时事 第3版 : 广告 第4版 : 关注 第5版 : 关注 第6版 : 人物 第7版 : 评论 第8版 : 现场 第9版 : 法治 · 洹河梦 27 · 安史之乱 20 · 一声鸟鸣使城市肃立 · 本色青春 · 王老太和自行车 20 诗歌美文 2016.8.31 星期三 王老太和自行车 楚天都市报讯 □西门扫雪

王老太出门倒垃圾

发现遗弃在楼下的那辆破自行车

少了一只前轮

车身前倾

跪在冰冷的水泥地上

“真可怜。”王老太颤颤巍巍走过去

用自己的拐杖把它支起来

王老太买菜回来

发现那辆车又少了一只后轮

车身扑倒在地

铃铛也摔掉了

“真可怜。”王老太小心翼翼把它捡起来

去花坛挖了个浅坑埋了......

那天晚上，王老太做了个梦——

花坛里长出一棵奇怪的树

树枝上结满了铃铛

只要微风轻轻一吹

便发出一串银铃般的笑声





