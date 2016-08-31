洹河梦 27安史之乱 20一声鸟鸣使城市肃立本色青春王老太和自行车
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 第20版 诗歌美文
·洹河梦 27
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楚天都市报电子版
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20 诗歌美文 2016.8.31 星期三
一声鸟鸣使城市肃立
    楚天都市报讯 □杨建平

一声鸟鸣使城市肃立
多么难得啊，唤醒钢筋
和水泥块上，残留的朝露
使齐刷刷栉比的楼，洗耳恭听
多么难，一声清亮、圆润
鲜汁欲滴的鸟鸣，逃过
市声的包围，叩在我的窗上
叫醒一座城，失聪的耳朵
它们曾用马达的轰鸣，用
车喇叭的聒噪，用人声和播放器的
鼎沸，试图削平鸟声上的尖刺
取消它的独立性，把它卷入漩涡
而现在，一声鸟鸣迫使一座城
重新，从露水里穿过，戴上冠冕
整齐地在朝阳下，肃立。并发誓
对一座森林，放下屠刀


   