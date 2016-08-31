查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第20版 诗歌美文 ·洹河梦 27 ·安史之乱 20 ·一声鸟鸣使城市肃立 ·本色青春 ·王老太和自行车 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 体彩 第11版 : 养生 第12版 : 专版 第13版 : 都市车风 第14版 : 荆楚 第15版 : 食美药安 第16版 : 旅游资讯 第17版 : 教科 第18版 : 健康资讯 第19版 : 跑腿 第2版 : 要闻 第20版 : 诗歌美文 第21版 : 悠游 第22版 : 文娱 第23版 : 体育 第24版 : 时事 第3版 : 广告 第4版 : 关注 第5版 : 关注 第6版 : 人物 第7版 : 评论 第8版 : 现场 第9版 : 法治 · 洹河梦 27 · 安史之乱 20 · 一声鸟鸣使城市肃立 · 本色青春 · 王老太和自行车 20 诗歌美文 2016.8.31 星期三 洹河梦 27 楚天都市报讯 张立功 著长江文艺出版社



还是那句老话，等到你找我时，我就太被动了



我话音落地，荣江涛“腾”的站起身来说：“张台，我还没说要房子呢？你这就为我想好了。”

“我还是那句老话，等到你找我时，我就太被动了，那多没劲儿？钥匙在行办，自己去取。”我回答。

荣江涛走到我桌子对面激动地说：“张台，我向您申请，从今以后，让我永远上早班。”

我说：“你们3个主任如何轮班，不是我该管的事，但你这种对工作的激情，我很欣赏。从今天开始，你的房子如何设计装修，你和小赵在新房子里是开着门谈，还是关着门谈，那都是你们自己的事儿。”

荣江涛，这个忠厚本分的小伙子，这个在北京亚运会上号称创造了“新闻与金牌同时诞生”奇迹的记者，这个在楚天台正式开播那天坐在机动滑翔飞机上，目击了楚天台隆重诞生的见证人，饱含热泪走出我的办公室。

从这天开始，荣江涛天天找赵业勤献殷勤，今天说请小赵去看看新分到手的房子，明天问小赵咋装修，后天又说看好了一套家具，想请小赵去看看。赵业勤开始两次强装嘴硬，一会儿说，台里分给你的房子又不是分给我的，我干吗去看？一会儿又说，我又不是装修公司的设计师，咋装修也不关我的事儿。

但没过几天，她就被荣江涛彻底征服。又没过两个月，他们俩结为夫妻。又过了三四年，他们俩抱着刚出生的儿子搬进了复式楼住宅。现在夫妻双双每天开着私家车到电台上班，那个甜呀，甜如蜜。

周广琪，河南济源人。1981年10月，入伍来到广州军区驻汉舟桥旅。1995年5月，以志愿兵身份转业到楚天台行政办公室当小车司机。1996年10月，他母亲从河南济源农村来汉看望儿子，探亲期间突发脑中风，被送进武昌洪山陆军总医院。晚上9点多钟，我赶往医院看望。护士长哪里知道我每天有多忙，劈头盖脑地批评我对病人心不诚，来得太晚，将我挡在病区门外。

周广琪母亲来武汉探亲前不久，台里刚把武昌梅苑小区107栋一套两居室的房子分给他，既然病房进不去，我决定到周广琪家里去看看。走进他家才知道，他有两个小女儿，妻子在中南商场地下商城当临时工，工资很低。房子里四壁空空，一看就知道这是一个非常困难的家庭。

从周广琪家出来，我对司机高堆志说：“小周母亲出院前，一定记得提醒我。”

一个月后，小高告诉我，周广琪的母亲第二天上午要出院。我让小高到财务部取了一张支票，去帮助周广琪付出院费。

第二天上午八点半，小高开车来到医院，九点来到周广琪母亲病房，说是来接老人出院。周广琪说：“太谢谢了。小高，请稍等片刻，我去结一下住院费。”

“张台长已安排我拿支票刚把账结过了，你收拾一下东西，快搀老太太上车吧。”周广琪听完这话，像触了电似的足足怔了一分钟。

下期预告：周广琪请我吃饺子





