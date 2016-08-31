查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第19版 跑腿 ·围墙隔断老巷 居民通行不便 ·图文：菜叶上带有蓝绿色颗粒物 ·广告：动向新闻 ·市民之声 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 体彩 第11版 : 养生 第12版 : 专版 第13版 : 都市车风 第14版 : 荆楚 第15版 : 食美药安 第16版 : 旅游资讯 第17版 : 教科 第18版 : 健康资讯 第19版 : 跑腿 第2版 : 要闻 第20版 : 诗歌美文 第21版 : 悠游 第22版 : 文娱 第23版 : 体育 第24版 : 时事 第3版 : 广告 第4版 : 关注 第5版 : 关注 第6版 : 人物 第7版 : 评论 第8版 : 现场 第9版 : 法治 · 围墙隔断老巷 居民通行不便 · 图文：菜叶上带有蓝绿色颗粒物 · 广告：动向新闻 · 市民之声 19 跑腿 2016.8.31 星期三 市民之声 楚天都市报讯 昨日，楚天都市报热线接到市民来电反映情况，记者随后联系了各主管部门。

汉阳区肖女士：昨天坐地铁4号线回家，快到拦江路站时，看到有一名穿着邋遢的男子，拿着一把吉他在车厢里来回卖艺收钱，非常影响乘客的心情。

武汉市地铁运营有限公司：接到乘客投诉后，在钟家村站已将乞讨艺人带出了地铁站。若乘客在乘坐地铁时遇到有人乞讨，可第一时间与工作人员联系。

江夏区黄先生：在江夏体育馆公园内，每天傍晚6时起，就有人使用高音喇叭和大型音响在广场上表演赚钱，附近居民每天都被吵得睡不着觉。

江夏区城管委：已通知执法人员在市民投诉的时间段到现场调查，若发现有人在广场上用高音喇叭从事扰民的经营活动，会当场进行相应处罚。

楚天都市报记者揭明玥





