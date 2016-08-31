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第19版 跑腿
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围墙隔断老巷 居民通行不便
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市民之声
19
跑腿
2016.8.31 星期三
市民之声
楚天都市报讯 昨日，楚天都市报热线接到市民来电反映情况，记者随后联系了各主管部门。
汉阳区肖女士：昨天坐地铁4号线回家，快到拦江路站时，看到有一名穿着邋遢的男子，拿着一把吉他在车厢里来回卖艺收钱，非常影响乘客的心情。
武汉市地铁运营有限公司：接到乘客投诉后，在钟家村站已将乞讨艺人带出了地铁站。若乘客在乘坐地铁时遇到有人乞讨，可第一时间与工作人员联系。
江夏区黄先生：在江夏体育馆公园内，每天傍晚6时起，就有人使用高音喇叭和大型音响在广场上表演赚钱，附近居民每天都被吵得睡不着觉。
江夏区城管委：已通知执法人员在市民投诉的时间段到现场调查，若发现有人在广场上用高音喇叭从事扰民的经营活动，会当场进行相应处罚。
楚天都市报记者揭明玥