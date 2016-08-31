查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第17版 教科 ·图文：大一新生来自“校友专业户” ·让大白刁鲜活进市场 ·广告：动向新闻 ·图文：自制美食迎新生 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 体彩 第11版 : 养生 第12版 : 专版 第13版 : 都市车风 第14版 : 荆楚 第15版 : 食美药安 第16版 : 旅游资讯 第17版 : 教科 第18版 : 健康资讯 第19版 : 跑腿 第2版 : 要闻 第20版 : 诗歌美文 第21版 : 悠游 第22版 : 文娱 第23版 : 体育 第24版 : 时事 第3版 : 广告 第4版 : 关注 第5版 : 关注 第6版 : 人物 第7版 : 评论 第8版 : 现场 第9版 : 法治 · 图文：大一新生来自“校友专业户 · 让大白刁鲜活进市场 · 广告：动向新闻 · 图文：自制美食迎新生 17 教科 2016.8.31 星期三 武汉水产所破解鲌鱼不耐运输难题 让大白刁鲜活进市场 楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者宋效忠）市场上难买大白刁活鱼的情况已成为历史。楚天都市报记者昨天从武汉农科院水产研究所获悉，该所选育的“先锋1号”鲌，耐运输，耐低氧，养殖成本低，已成为我国最主要的大白刁养殖品种。

武汉农科院水产研究所高工王贵英介绍，各种鲌鱼统称为大白刁。此前，市场上主推的大白刁品种为翘嘴鲌。翘嘴鲌不耐低氧，运输不便，往往从水里一捞起来即死，市民要买到鲜活的大白刁很困难。为了解决这一问题，他们的团队利用从长江里捞起的野生大白刁，经过选育驯化，辅以分子育种和杂交育种技术，终于培育成功大白刁新品种“先锋1号”鲌，并通过国家水产新品种审定。

据介绍，死大白刁因不够鲜活，端上餐桌后口感较差。虽然人们采取了风干、腌制等方法贮存，但难以弥补好吃佬心中的遗憾。

“先锋1号”鲌选育成功后，因具耐运输、口感好、性温和、易垂钓等属性，从而得以迅速在全国推广。目前，全国人工养殖“先锋1号”鲌30万亩，占人工养殖大白刁面积的60%以上。江夏纸坊一养殖户，拥有1000亩精养鱼池，此前养的都是翘嘴鲌。如今，鱼池中养的全部换成了“先锋1号”鲌。





