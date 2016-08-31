查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第17版 教科 ·图文：大一新生来自“校友专业户” ·让大白刁鲜活进市场 ·广告：动向新闻 ·图文：自制美食迎新生 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 体彩 第11版 : 养生 第12版 : 专版 第13版 : 都市车风 第14版 : 荆楚 第15版 : 食美药安 第16版 : 旅游资讯 第17版 : 教科 第18版 : 健康资讯 第19版 : 跑腿 第2版 : 要闻 第20版 : 诗歌美文 第21版 : 悠游 第22版 : 文娱 第23版 : 体育 第24版 : 时事 第3版 : 广告 第4版 : 关注 第5版 : 关注 第6版 : 人物 第7版 : 评论 第8版 : 现场 第9版 : 法治 · 图文：大一新生来自“校友专业户 · 让大白刁鲜活进市场 · 广告：动向新闻 · 图文：自制美食迎新生 17 教科 2016.8.31 星期三 家族7人先后就读中南财经政法大学 图文：大一新生来自“校友专业户” 楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者周治涛通讯员邓杨马迪思）中南财经政法大学新生成煜，不但生在学霸家族，还生在“校友专业户”。昨日到校报到入学的他，成为他们家族第七个中南财经政法大学校友。

成煜今年高考理科考了570多分，在提前批填了中南财经政法大学的边防管理专业被录取。成煜说，姨妈刘美秀是该校数学与统计学院的教授，1983年考入中南财大，1987年留校任教至今。姨妈和姨父是大学同班同学，他们的儿子在2010年也考入中南财经政法大学。

刘美秀介绍，她堂弟的儿子、表妹的女儿也毕业于这所学校，丈夫弟弟的女儿目前还在中南财经政法大学读大四，加上今年成煜顺利考入中南财经政法大学，就有7人先后就读于这所学校。此外，成煜的妈妈也曾在中南财经政法大学读过自考。

刘美秀回忆，她读书时是在首义校区，儿子则在南湖校区度过了4年大学时光，如今学校调整，成煜又来到首义校区就读。当年父亲用扁担挑着行李带她从鄂州来汉上大学，如今成煜来上学坐的是小轿车。首义校区40号楼宿舍，也从8人间变成了4人间，条件大为改善。

成煜家住武汉，因为姨妈的缘故，他来学校居民区很多次，但对整个校园并不熟悉。昨天报到结束后，他把校园逛了一遍，和父亲一起到食堂吃了饭。成煜表示，希望毕业后能够保研深造。



省教育厅、省公安厅昨日发通知

开学期间学校要加强安全防护



楚天都市报讯（记者罗欣实习生王媛通讯员梁炜）中小学幼儿园秋季开学在即，省教育厅、省公安厅昨日发出通知，要求各地对城市学校周边治安复杂地带和农村学校、教学点等安全基础薄弱的地方，加强安全防护。

开学期间，人员混杂，学校尤其要对进入校园的人员、车辆、物品严格检查，严防发生纰漏。保安要着装持械执勤，要组织护校队加强校园巡逻，确保校内安全。

对受水淹学校的校园校舍，各地要组织专业机构进行鉴定，鉴定为D级危房的，严禁使用。各学校幼儿园除要排查教室、宿舍、食堂、厕所等重要场所外，还要对校园围墙、周边滑坡体等进行检查，对存在的各类安全隐患要及时、全面整改。

各地要加强校车安全管理，严查并整治非法车辆（包括拼装车、报废车、无牌照车和其他不符合安全运行技术条件的机动车）接送学生上下学行为；严查超速、超员、酒驾、毒驾及疲劳驾驶等危险行为。开展对校车的全面检修保养，对交通路线进行全面排查。





