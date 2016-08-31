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 第16版 旅游资讯
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楚天都市报电子版
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16 旅游资讯 2016.8.31 星期三
游资讯
    楚天都市报讯 和汤池约“会”享对折优惠

    即日起，团队客户到汤池景区开会可享“会议室对折优惠”。汤池会务中心拥有业内首屈一指的专业会务接待项目，22间大小不一的会议室可容纳15-1000人，能满足各类会议需求，还有2大餐厅提供全程美味。

    山西全景游低至899元

    武汉中航国旅推出“899元山西全景8日游”，带您饱览皇城相府、五台山、恒山悬空寺、晋祠、云冈石窟、应县木塔、王家大院、平遥古城等名胜，费用含空调大巴、景区门票、住宿、用餐，全程无购物无自费。


   