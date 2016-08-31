查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第16版 旅游资讯 ·广告 ·图文：国庆旅游产品开售冷门出境线路走俏 ·广告 ·广告 ·游资讯 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 体彩 第11版 : 养生 第12版 : 专版 第13版 : 都市车风 第14版 : 荆楚 第15版 : 食美药安 第16版 : 旅游资讯 第17版 : 教科 第18版 : 健康资讯 第19版 : 跑腿 第2版 : 要闻 第20版 : 诗歌美文 第21版 : 悠游 第22版 : 文娱 第23版 : 体育 第24版 : 时事 第3版 : 广告 第4版 : 关注 第5版 : 关注 第6版 : 人物 第7版 : 评论 第8版 : 现场 第9版 : 法治 · 广告 · 图文：国庆旅游产品开售冷门出境 · 广告 · 广告 · 游资讯 16 旅游资讯 2016.8.31 星期三 图文：国庆旅游产品开售冷门出境线路走俏 楚天都市报讯 □楚天都市报记者段砚



暑假结束，中秋、十一黄金周接踵来临。记者从各大旅行社及旅行网站了解到，国庆出境游已进入预定报名高峰期。



东欧北欧等地成出游新热点



驴妈妈出境游负责人告诉记者，今年国庆出境游预定时间相比去年早了一周左右，目前已进入预定高峰期，日韩、泰国等短线出境游产品销售火爆。同时，东欧、北欧、摩洛哥、斯里兰卡等以往较为冷门的旅游目的地，成为今年出境游市场新热点。

刚预订了国庆东欧游的王先生表示，“现在出境游选择越来越多元化，相比热门旅游地，一般大众团队少去的冷门目的地，更原生态，更能满足自由行游客的个性化需求。”

随着海外众多旅游国家推出放宽签证、增加航班等措施，传统意义上东欧、摩洛哥等较为冷门的旅游线路跻身热门目的地行列。如乌克兰今年6月到9月对中国游客免签，7月-9月乌克兰线路收客同比增长200%；摩洛哥6月1日实施免签后也受到中国游客欢迎，增长近500%。“摩洛哥+突尼斯12天”和“摩洛哥一地12天”等线路暑期、十一都有团。



出境游总体价格较去年有所下降



价格方面，据了解，今年国庆出境游产品价格总体较去年有所下降，特别是欧洲线路，降幅达10-20%。如驴妈妈平台上国庆出发的“法意瑞一价全包12日游”价格为13000元，比9月出发同款产品还便宜200元。在线旅行社同程旅游，中秋、国庆“西欧六国9日游”价格为7699元，“澳洲黄金海岸+大堡礁自由行”为3999元。

同时，受今年英国脱欧等事件影响，赴英旅游购物，消费成本明显下降，携程国旅国庆期间武汉出发“英国伦敦+英国湖区+苏格兰高地+爱丁堡11日半自助游”价格不到万元。西欧和美国等长线出境游产品，价格较去年同期也有一定下降，降幅在一至两成。



福地句容品质首发团邀您体验



武汉市民旅游又添新去处。江苏省句容市旅游局和湖北旅游百事通联手打造“福地句容品质体验团”，9月11日首发“集福纳气——句容宝华山/茅山/丁庄葡萄园3日游”，599元/人，全程无自费。

武汉到句容只需3.5小时，动车往返，快捷舒适。本次体验团特别安排道教名山茅山高人传道，参观佛教名山宝华山，到千华古村休闲放松，在茅宝葛园品尝葛根养生餐。前10名报名游客，还将有幸瞻仰4件茅山镇山之宝。

句容集“金色寺院、红色老区、绿色山水、特色田园”于一体，除了有福地之称，句容还是全国休闲农业与乡村旅游示范县，拥有200多家乡村旅游景点，春有草莓夏有桃，秋有葡萄冬有枣，一年四季花盛开，月月都有鲜果摘。丁庄葡萄园千亩生态葡萄品种齐全，无农药污染，颗颗饱满诱人。远近闻名的茅宝葛园等待您来亲临体验。

报名电话：027—85647600

报名地址：湖北旅游百事通各大门市



“寻梦西部传奇”专列火热报名中



重走丝绸之路，寻觅金秋美景。湖北路仕达国旅“寻梦西部传奇”专列，9月1日、11日已圆满封团，9月13日还有少量余铺，9月15日和18日正在报名中，3个行程任你选：

9月13日出发，新疆（乌鲁木齐天山天池、吐鲁番、喀纳斯），甘肃（张掖七彩丹霞、敦煌莫高窟、月牙泉鸣沙山），宁夏（中卫沙坡头、高庙、金沙岛），内蒙（通湖草原），青海（青海湖），专列十四日游还有少量余铺3680元起/人；

9月15日出发，新疆（乌鲁木齐天山天池、吐鲁番、喀纳斯），甘肃（张掖七彩丹霞、马蹄寺、大佛寺、嘉峪关），宁夏（中卫沙坡头、高庙、金沙岛），内蒙（通湖草原），青海（青海湖），专列十四日游3680元起/人；

9月18日出发，新疆（乌鲁木齐天山天池、吐鲁番），甘肃（张掖七彩丹霞、嘉峪关、悬臂长城），宁夏（中卫沙坡头、高庙、金沙岛），内蒙（通湖草原），青海（青海湖），专列十一日游3180元起/人。

报 名 电 话 ：027-88135887 88132887

报名地址：武昌区中北路岳家嘴菩提金大厦B座1932室



山西敬老卧铺8日游只需1499元



湖北中际国际旅行社敬老双卧山西全景8日游，9月8/16/22日发团，游览五岳恒山、五台山、云冈石窟、悬空寺、晋祠、壶口瀑布、王家大院等地，往返中下铺，全程无自费无购物，全包价只需1499元/人，满70周岁游客报名另退100元。

报名电话：027-88567920，83770208

报名时间：周一至周五9:00-12:00，14:30—17:00





