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第15版 食美药安
·全省加强灾后食品药品安全监管工作
·食品警察将配备到县
·《湖北省食品安全条例》摘要（一）
·我省出台食品安全问责办法
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全省加强灾后食品药品安全监管工
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食品警察将配备到县
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《湖北省食品安全条例》摘要（一
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我省出台食品安全问责办法
15
食美药安
2016.8.31 星期三
食品警察将配备到县
坐镇农安、食安部门打击食品违法犯罪
楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者陈屿郑晶晶通讯员李天书罗超）随着市县两级公安机关食药犯罪侦查机构的挂牌成立，我省的食品警察将逐步配备到市县。近日，省政府办公厅发文，要求加强食品安全行政执法、刑事司法衔接，严惩食品安全违法犯罪行为。
食品警察是公安部门的一支新队伍，专门负责打击食品安全领域的犯罪行为。早在2012年，武汉就在全国率先组建专业执法队伍，在公安机关配备专门的食品警察，经过近5年探索，建立起打击食品药品违法犯罪协作机制。
当前，食品安全违法犯罪花样翻新、手段隐蔽，案件性质认定难度大，法律适用与标准把握争议多。为了有效推进此类案件查办，予以快速、准确打击，我省将采取派驻联络室或警务室的方式，安排适当警力在农安、食安部门办公，加强行刑协作，提前介入案件查处。对于食品安全重大涉嫌犯罪案件，由公安、农业和食品药品监管部门组成联合工作组实施打击。
对于食品警察查处的食品安全犯罪案件，农业、食药监部门所属检验检测机构将优先受理、优先分检、免费检测、依法出具检验报告。此外，各级公安、农业和食药监部门将建立健全协作机制，依照国家有关规定对涉案物品及时进行无害化处理。