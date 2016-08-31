查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第15版 食美药安 ·全省加强灾后食品药品安全监管工作 ·食品警察将配备到县 ·《湖北省食品安全条例》摘要（一） ·我省出台食品安全问责办法 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 体彩 第11版 : 养生 第12版 : 专版 第13版 : 都市车风 第14版 : 荆楚 第15版 : 食美药安 第16版 : 旅游资讯 第17版 : 教科 第18版 : 健康资讯 第19版 : 跑腿 第2版 : 要闻 第20版 : 诗歌美文 第21版 : 悠游 第22版 : 文娱 第23版 : 体育 第24版 : 时事 第3版 : 广告 第4版 : 关注 第5版 : 关注 第6版 : 人物 第7版 : 评论 第8版 : 现场 第9版 : 法治 · 全省加强灾后食品药品安全监管工 · 食品警察将配备到县 · 《湖北省食品安全条例》摘要（一 · 我省出台食品安全问责办法 15 食美药安 2016.8.31 星期三 食品警察将配备到县 坐镇农安、食安部门打击食品违法犯罪 楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者陈屿郑晶晶通讯员李天书罗超）随着市县两级公安机关食药犯罪侦查机构的挂牌成立，我省的食品警察将逐步配备到市县。近日，省政府办公厅发文，要求加强食品安全行政执法、刑事司法衔接，严惩食品安全违法犯罪行为。

食品警察是公安部门的一支新队伍，专门负责打击食品安全领域的犯罪行为。早在2012年，武汉就在全国率先组建专业执法队伍，在公安机关配备专门的食品警察，经过近5年探索，建立起打击食品药品违法犯罪协作机制。

当前，食品安全违法犯罪花样翻新、手段隐蔽，案件性质认定难度大，法律适用与标准把握争议多。为了有效推进此类案件查办，予以快速、准确打击，我省将采取派驻联络室或警务室的方式，安排适当警力在农安、食安部门办公，加强行刑协作，提前介入案件查处。对于食品安全重大涉嫌犯罪案件，由公安、农业和食品药品监管部门组成联合工作组实施打击。

对于食品警察查处的食品安全犯罪案件，农业、食药监部门所属检验检测机构将优先受理、优先分检、免费检测、依法出具检验报告。此外，各级公安、农业和食药监部门将建立健全协作机制，依照国家有关规定对涉案物品及时进行无害化处理。





