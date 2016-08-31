查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第14版 荆楚 ·交通银行借记卡手机云闪付，满15返15 ·网约车有“名分”了，我没车该怎么办？ ·三星Galaxy Note7正式登陆中国 ·全省雨量减少鄂西北出现旱情 ·图文：3台运水车捐给郧西灾区 ·丈夫的车祸赔偿款竟然被老乡盯上了 ·开奖公告 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 体彩 第11版 : 养生 第12版 : 专版 第13版 : 都市车风 第14版 : 荆楚 第15版 : 食美药安 第16版 : 旅游资讯 第17版 : 教科 第18版 : 健康资讯 第19版 : 跑腿 第2版 : 要闻 第20版 : 诗歌美文 第21版 : 悠游 第22版 : 文娱 第23版 : 体育 第24版 : 时事 第3版 : 广告 第4版 : 关注 第5版 : 关注 第6版 : 人物 第7版 : 评论 第8版 : 现场 第9版 : 法治 · 交通银行借记卡手机云闪付，满1 · 网约车有“名分”了，我没车该怎 · 三星Galaxy Note7正 · 全省雨量减少鄂西北出现旱情 · 图文：3台运水车捐给郧西灾区 · 丈夫的车祸赔偿款竟然被老乡盯上 · 开奖公告 14 荆楚 2016.8.31 星期三 丈夫的车祸赔偿款竟然被老乡盯上了 襄阳警方快速破获谋财杀人案 楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者关前裕通讯员洪贞王丽娟）襄阳女子刘某的丈夫去年遭遇车祸身亡，领了50万元赔偿款。没想到，老乡见财起意，将其杀害潜逃。29日，襄阳警方从湖南将嫌疑人胡某抓获带回襄阳。

刘某今年29岁，住在襄阳市高新余岗社区某出租房内。8月26日清晨，刘某的弟弟小刘多次拨打姐姐的电话，可一直无人接听。于是小刘直奔姐姐租住地，却无人开门。

随后，小刘找来房东开门，两人走进卧室，看见了惊人一幕：刘某双手被捆，躺在地上一动不动，已经死亡。

襄阳警方迅速组成专班，展开侦查。

现场调查表示，刘某被害于25日晚，耳朵出现出血，脖子上有被掐痕迹。

民警调取监控录像进行排查，锁定了一名打着伞在附近走动的男子。25日当天，襄阳没有下过雨，这人晴天打伞挡脸，心里肯定有鬼。

有人指认，打伞人是被害人刘某的同乡胡某，他也是刘某去世丈夫的生意伙伴。

案发当晚，胡某逃到襄阳火车站，前往河南。警方开警车追至河南，发现胡某又南下逃窜至湖南。民警一路追踪，8月29日凌晨4时，在京港澳高速某服务区，抓住正逃往广东的胡某。他对犯罪事实供认不讳。

据了解，29岁的刘某是个苦命人。去年8月，刘某的丈夫因车祸身亡，保险赔了50万元钱。她强忍着悲痛，与9岁的孩子相依为命。两个多月前，她来到长虹食品城打工，并在附近租下房子，还准备用保险赔款送孩子去一所好学校上学。

民警称，现场证据表明，胡某是蓄意入室抢劫杀人。目前，胡某被刑拘，案件仍在进一步调查中。





