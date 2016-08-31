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 第14版 荆楚
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楚天都市报电子版
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14 荆楚 2016.8.31 星期三
丈夫的车祸赔偿款竟然被老乡盯上了
襄阳警方快速破获谋财杀人案
    楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者关前裕通讯员洪贞王丽娟）襄阳女子刘某的丈夫去年遭遇车祸身亡，领了50万元赔偿款。没想到，老乡见财起意，将其杀害潜逃。29日，襄阳警方从湖南将嫌疑人胡某抓获带回襄阳。
    刘某今年29岁，住在襄阳市高新余岗社区某出租房内。8月26日清晨，刘某的弟弟小刘多次拨打姐姐的电话，可一直无人接听。于是小刘直奔姐姐租住地，却无人开门。
    随后，小刘找来房东开门，两人走进卧室，看见了惊人一幕：刘某双手被捆，躺在地上一动不动，已经死亡。
    襄阳警方迅速组成专班，展开侦查。
    现场调查表示，刘某被害于25日晚，耳朵出现出血，脖子上有被掐痕迹。
    民警调取监控录像进行排查，锁定了一名打着伞在附近走动的男子。25日当天，襄阳没有下过雨，这人晴天打伞挡脸，心里肯定有鬼。
    有人指认，打伞人是被害人刘某的同乡胡某，他也是刘某去世丈夫的生意伙伴。
    案发当晚，胡某逃到襄阳火车站，前往河南。警方开警车追至河南，发现胡某又南下逃窜至湖南。民警一路追踪，8月29日凌晨4时，在京港澳高速某服务区，抓住正逃往广东的胡某。他对犯罪事实供认不讳。
    据了解，29岁的刘某是个苦命人。去年8月，刘某的丈夫因车祸身亡，保险赔了50万元钱。她强忍着悲痛，与9岁的孩子相依为命。两个多月前，她来到长虹食品城打工，并在附近租下房子，还准备用保险赔款送孩子去一所好学校上学。
    民警称，现场证据表明，胡某是蓄意入室抢劫杀人。目前，胡某被刑拘，案件仍在进一步调查中。


   