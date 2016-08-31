查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第14版 荆楚 ·交通银行借记卡手机云闪付，满15返15 ·网约车有“名分”了，我没车该怎么办？ ·三星Galaxy Note7正式登陆中国 ·全省雨量减少鄂西北出现旱情 ·图文：3台运水车捐给郧西灾区 ·丈夫的车祸赔偿款竟然被老乡盯上了 ·开奖公告 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 体彩 第11版 : 养生 第12版 : 专版 第13版 : 都市车风 第14版 : 荆楚 第15版 : 食美药安 第16版 : 旅游资讯 第17版 : 教科 第18版 : 健康资讯 第19版 : 跑腿 第2版 : 要闻 第20版 : 诗歌美文 第21版 : 悠游 第22版 : 文娱 第23版 : 体育 第24版 : 时事 第3版 : 广告 第4版 : 关注 第5版 : 关注 第6版 : 人物 第7版 : 评论 第8版 : 现场 第9版 : 法治 · 交通银行借记卡手机云闪付，满1 · 网约车有“名分”了，我没车该怎 · 三星Galaxy Note7正 · 全省雨量减少鄂西北出现旱情 · 图文：3台运水车捐给郧西灾区 · 丈夫的车祸赔偿款竟然被老乡盯上 · 开奖公告 14 荆楚 2016.8.31 星期三 省南水北调办支援抗旱救灾 图文：3台运水车捐给郧西灾区 楚天都市报讯 图为：捐赠的运水车



楚天都市报讯（记者关前裕通讯员查方政）昨日上午，省南水北调办有关负责人深入郧西指导抗灾救灾，并现场捐赠价值20万元的救灾运水车3台和干部职工捐款2.348万元，这是该办继前期捐资20万元后又一次捐助。

今年以来，郧西县降水总量较历史同期偏少3—4成左右。截至8月中旬，因旱受灾8.2万户26.3万人，2.1万户6.8万人饮水困难，紧急转移安置1200户3800人，干旱及风雹等自然灾害造成经济损失达1.16亿元。

为支持郧西人民战胜旱灾，省南水北调办迅速行动，先后深入民政、水利、农业等防灾减灾成员单位和18个乡镇(场、区)，收集掌握受灾情况。7月30日，为旱情最严重的土门镇吊桥村送去清水10吨，缓解了百余群众的燃眉之急，并会同县水利部门勘察水源，积极帮助该村争取安全饮水项目；8月10日，向土门镇唐家坪村捐赠20万元资金，用于支持该村抗灾救灾工作。在了解到土门镇缺水严重后，会同县水利部门深入该镇白石崖勘察，研究用管道引水解决下游7个村的人畜饮水问题。

目前，郧西已调拨救灾资金200万元用于抗旱自救，改种补种农作物面积5.3万亩，旱灾损失降到了最低，受灾群众基本实现了“有饭吃、有干净水喝、有衣穿、有临时住所、有医疗服务、一个受灾群众不落下”目标。





