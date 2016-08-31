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14
荆楚
2016.8.31 星期三
省南水北调办支援抗旱救灾
图文：3台运水车捐给郧西灾区
楚天都市报讯 图为：捐赠的运水车
楚天都市报讯（记者关前裕通讯员查方政）昨日上午，省南水北调办有关负责人深入郧西指导抗灾救灾，并现场捐赠价值20万元的救灾运水车3台和干部职工捐款2.348万元，这是该办继前期捐资20万元后又一次捐助。
今年以来，郧西县降水总量较历史同期偏少3—4成左右。截至8月中旬，因旱受灾8.2万户26.3万人，2.1万户6.8万人饮水困难，紧急转移安置1200户3800人，干旱及风雹等自然灾害造成经济损失达1.16亿元。
为支持郧西人民战胜旱灾，省南水北调办迅速行动，先后深入民政、水利、农业等防灾减灾成员单位和18个乡镇(场、区)，收集掌握受灾情况。7月30日，为旱情最严重的土门镇吊桥村送去清水10吨，缓解了百余群众的燃眉之急，并会同县水利部门勘察水源，积极帮助该村争取安全饮水项目；8月10日，向土门镇唐家坪村捐赠20万元资金，用于支持该村抗灾救灾工作。在了解到土门镇缺水严重后，会同县水利部门深入该镇白石崖勘察，研究用管道引水解决下游7个村的人畜饮水问题。
目前，郧西已调拨救灾资金200万元用于抗旱自救，改种补种农作物面积5.3万亩，旱灾损失降到了最低，受灾群众基本实现了“有饭吃、有干净水喝、有衣穿、有临时住所、有医疗服务、一个受灾群众不落下”目标。