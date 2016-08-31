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第14版 荆楚
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交通银行借记卡手机云闪付，满1
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网约车有“名分”了，我没车该怎
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三星Galaxy Note7正
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全省雨量减少鄂西北出现旱情
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图文：3台运水车捐给郧西灾区
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丈夫的车祸赔偿款竟然被老乡盯上
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开奖公告
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荆楚
2016.8.31 星期三
本月晴热高温天气持续多日
全省雨量减少鄂西北出现旱情
楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者陈希通讯员郭炳欢）记者昨日从武汉中心气象台获悉，因8月的晴热高温天气持续多日，鄂西北大部地区已经出现轻到中度气象干旱。
据介绍，自8月11日以来，与历史同期相比，全省大部地区累计雨量偏少6成以上，气温显著偏高2.0～4.1℃。晴热高温天气使得鄂西北大部出现轻到中度气象干旱，不利蔬菜、玉米、棉花等旱地作物、水稻等生长。
未来一周，大部地区仍没有明显降雨，鄂北地区旱情将进一步发展。气象部门建议：鄂西北搞好水源调度，开展抗旱工作；同时抓住有利时机，开展人工增雨作业；玉米、棉花、蔬菜等应及时提水灌溉，以免造成产量损失；早熟中稻切忌断水过早。