查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第14版 荆楚 ·交通银行借记卡手机云闪付，满15返15 ·网约车有“名分”了，我没车该怎么办？ ·三星Galaxy Note7正式登陆中国 ·全省雨量减少鄂西北出现旱情 ·图文：3台运水车捐给郧西灾区 ·丈夫的车祸赔偿款竟然被老乡盯上了 ·开奖公告 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 体彩 第11版 : 养生 第12版 : 专版 第13版 : 都市车风 第14版 : 荆楚 第15版 : 食美药安 第16版 : 旅游资讯 第17版 : 教科 第18版 : 健康资讯 第19版 : 跑腿 第2版 : 要闻 第20版 : 诗歌美文 第21版 : 悠游 第22版 : 文娱 第23版 : 体育 第24版 : 时事 第3版 : 广告 第4版 : 关注 第5版 : 关注 第6版 : 人物 第7版 : 评论 第8版 : 现场 第9版 : 法治 · 交通银行借记卡手机云闪付，满1 · 网约车有“名分”了，我没车该怎 · 三星Galaxy Note7正 · 全省雨量减少鄂西北出现旱情 · 图文：3台运水车捐给郧西灾区 · 丈夫的车祸赔偿款竟然被老乡盯上 · 开奖公告 14 荆楚 2016.8.31 星期三 本月晴热高温天气持续多日 全省雨量减少鄂西北出现旱情 楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者陈希通讯员郭炳欢）记者昨日从武汉中心气象台获悉，因8月的晴热高温天气持续多日，鄂西北大部地区已经出现轻到中度气象干旱。

据介绍，自8月11日以来，与历史同期相比，全省大部地区累计雨量偏少6成以上，气温显著偏高2.0～4.1℃。晴热高温天气使得鄂西北大部出现轻到中度气象干旱，不利蔬菜、玉米、棉花等旱地作物、水稻等生长。

未来一周，大部地区仍没有明显降雨，鄂北地区旱情将进一步发展。气象部门建议：鄂西北搞好水源调度，开展抗旱工作；同时抓住有利时机，开展人工增雨作业；玉米、棉花、蔬菜等应及时提水灌溉，以免造成产量损失；早熟中稻切忌断水过早。





