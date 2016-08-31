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 第14版 荆楚
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楚天都市报电子版
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14 荆楚 2016.8.31 星期三
本月晴热高温天气持续多日
全省雨量减少鄂西北出现旱情
    楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者陈希通讯员郭炳欢）记者昨日从武汉中心气象台获悉，因8月的晴热高温天气持续多日，鄂西北大部地区已经出现轻到中度气象干旱。
    据介绍，自8月11日以来，与历史同期相比，全省大部地区累计雨量偏少6成以上，气温显著偏高2.0～4.1℃。晴热高温天气使得鄂西北大部出现轻到中度气象干旱，不利蔬菜、玉米、棉花等旱地作物、水稻等生长。
    未来一周，大部地区仍没有明显降雨，鄂北地区旱情将进一步发展。气象部门建议：鄂西北搞好水源调度，开展抗旱工作；同时抓住有利时机，开展人工增雨作业；玉米、棉花、蔬菜等应及时提水灌溉，以免造成产量损失；早熟中稻切忌断水过早。


   