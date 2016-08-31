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 第14版 荆楚
·交通银行借记卡手机云闪付，满15返15
·网约车有“名分”了，我没车该怎么办？
·三星Galaxy　Note7正式登陆中国
·全省雨量减少鄂西北出现旱情
·图文：3台运水车捐给郧西灾区
·丈夫的车祸赔偿款竟然被老乡盯上了
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楚天都市报电子版
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14 荆楚 2016.8.31 星期三
有所感 有所为
三星Galaxy　Note7正式登陆中国
    楚天都市报讯 近日，三星电子“有所感，有所为·Galaxy　Note7中国发布会”在北京隆重举行。作为Note系列的新力作，Galaxy　Note7延续了家族一贯的非凡实力，采用正反对称四曲面设计，配备虹膜识别技术和新升级的S　Pen，更以匠心工艺实现全机身IP68级防尘防水。本次举办盛大的发布活动，充分显示了三星对中国市场的重视与尊重。
    移动互联时代，手机的隐私安全成为人们的基础需求。为此，Galaxy　Note7采用了极具前瞻性的虹膜识别功能。相对于指纹，人眼独特的虹膜图案在每个人满18　个月时成型，几乎没有被复制的可能。Galaxy　Note7不仅是一款智能手机，更是用户通往三星手机＋生态体验系统的大门。通过Galaxy　Note7，用户可以连接Gear　VR及Gear　360感受高清虚拟现实的完美体验；加上三星智付、S健康、三星云空间等专属服务，消费者可以轻松体验到前沿的科技生活。
    三星Galaxy　Note7推出珊瑚蓝，铂光金，星钻黑三款颜色供中国消费者选择，并于8月26日10时在三星电子网上商城、京东三星官方旗舰店、天猫三星官方旗舰店及线下门店等全渠道同步开放预售，并将于9月1日晚23时启动首销。 雷亮


   