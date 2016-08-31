查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第14版 荆楚 ·交通银行借记卡手机云闪付，满15返15 ·网约车有“名分”了，我没车该怎么办？ ·三星Galaxy Note7正式登陆中国 ·全省雨量减少鄂西北出现旱情 ·图文：3台运水车捐给郧西灾区 ·丈夫的车祸赔偿款竟然被老乡盯上了 ·开奖公告 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 体彩 第11版 : 养生 第12版 : 专版 第13版 : 都市车风 第14版 : 荆楚 第15版 : 食美药安 第16版 : 旅游资讯 第17版 : 教科 第18版 : 健康资讯 第19版 : 跑腿 第2版 : 要闻 第20版 : 诗歌美文 第21版 : 悠游 第22版 : 文娱 第23版 : 体育 第24版 : 时事 第3版 : 广告 第4版 : 关注 第5版 : 关注 第6版 : 人物 第7版 : 评论 第8版 : 现场 第9版 : 法治 · 交通银行借记卡手机云闪付，满1 · 网约车有“名分”了，我没车该怎 · 三星Galaxy Note7正 · 全省雨量减少鄂西北出现旱情 · 图文：3台运水车捐给郧西灾区 · 丈夫的车祸赔偿款竟然被老乡盯上 · 开奖公告 14 荆楚 2016.8.31 星期三 有所感 有所为 三星Galaxy Note7正式登陆中国 楚天都市报讯 近日，三星电子“有所感，有所为·Galaxy Note7中国发布会”在北京隆重举行。作为Note系列的新力作，Galaxy Note7延续了家族一贯的非凡实力，采用正反对称四曲面设计，配备虹膜识别技术和新升级的S Pen，更以匠心工艺实现全机身IP68级防尘防水。本次举办盛大的发布活动，充分显示了三星对中国市场的重视与尊重。

移动互联时代，手机的隐私安全成为人们的基础需求。为此，Galaxy Note7采用了极具前瞻性的虹膜识别功能。相对于指纹，人眼独特的虹膜图案在每个人满18 个月时成型，几乎没有被复制的可能。Galaxy Note7不仅是一款智能手机，更是用户通往三星手机＋生态体验系统的大门。通过Galaxy Note7，用户可以连接Gear VR及Gear 360感受高清虚拟现实的完美体验；加上三星智付、S健康、三星云空间等专属服务，消费者可以轻松体验到前沿的科技生活。

三星Galaxy Note7推出珊瑚蓝，铂光金，星钻黑三款颜色供中国消费者选择，并于8月26日10时在三星电子网上商城、京东三星官方旗舰店、天猫三星官方旗舰店及线下门店等全渠道同步开放预售，并将于9月1日晚23时启动首销。 雷亮





