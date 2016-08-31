查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第14版 荆楚 ·交通银行借记卡手机云闪付，满15返15 ·网约车有“名分”了，我没车该怎么办？ ·三星Galaxy Note7正式登陆中国 ·全省雨量减少鄂西北出现旱情 ·图文：3台运水车捐给郧西灾区 ·丈夫的车祸赔偿款竟然被老乡盯上了 ·开奖公告 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 体彩 第11版 : 养生 第12版 : 专版 第13版 : 都市车风 第14版 : 荆楚 第15版 : 食美药安 第16版 : 旅游资讯 第17版 : 教科 第18版 : 健康资讯 第19版 : 跑腿 第2版 : 要闻 第20版 : 诗歌美文 第21版 : 悠游 第22版 : 文娱 第23版 : 体育 第24版 : 时事 第3版 : 广告 第4版 : 关注 第5版 : 关注 第6版 : 人物 第7版 : 评论 第8版 : 现场 第9版 : 法治 · 交通银行借记卡手机云闪付，满1 · 网约车有“名分”了，我没车该怎 · 三星Galaxy Note7正 · 全省雨量减少鄂西北出现旱情 · 图文：3台运水车捐给郧西灾区 · 丈夫的车祸赔偿款竟然被老乡盯上 · 开奖公告 14 荆楚 2016.8.31 星期三 网约车有“名分”了，我没车该怎么办？ 楚天都市报讯 7月28日，交通部联合公安部等七个部门，公布了《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》。新规明确了网约车的合法身份，符合条件的私家车可以转化为网约车运营，兼职的司机也可以是“自由身”，不会影响原本职业。

正是看到了网约车新政，一直想跑网约车的黄先生更加坚定了这个想法。黄先生是咸宁人，到武汉来打工，“来武汉几年了，做些上门维修的工作，闲余时间也很多，想平时跑下网约车补贴下家用，自己也想有辆车，周末回家看孩子也方便，身边很多朋友都买了车，跑跑兼职都有大几千收入，我哪有不羡慕的？但现在小孩刚上学，资金周转也困难，手头上也拿不出购车的费用。”眼看新政出台，正是好时机，黄先生心里也着急，一个偶然的机会，他在报纸上看到湖北楚天行汽车租赁有限公司推出了一个零元购车创业计划：不用花钱买车，每月只需支付固定月租，便可拥有一台有运营资格的全新汽车，三年后，车的所有权归司机。“买车不花钱，还能赚钱！这正好解决了我眼下的难题啊！一周就拿到车了，还免费帮我做平台培训，教我怎么跑车，现在我一天能跑四五百呢！”黄先生高兴的说。

据悉，这个创业计划对司机要求并不高，只需驾龄满三年以上，征信良好即可办理，不限户口，全国都可办理，最快三天即可提车。司机提车后，公司全程提供平台注册及培训，保证司机正常运营。

目前湖北楚天行汽车租赁有限公司零元创业计划正持续招募司机，有兴趣的读者可直接报名。咨询热线027-87317911。





