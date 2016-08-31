查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第14版 荆楚 ·交通银行借记卡手机云闪付，满15返15 ·网约车有“名分”了，我没车该怎么办？ ·三星Galaxy Note7正式登陆中国 ·全省雨量减少鄂西北出现旱情 ·图文：3台运水车捐给郧西灾区 ·丈夫的车祸赔偿款竟然被老乡盯上了 ·开奖公告 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 体彩 第11版 : 养生 第12版 : 专版 第13版 : 都市车风 第14版 : 荆楚 第15版 : 食美药安 第16版 : 旅游资讯 第17版 : 教科 第18版 : 健康资讯 第19版 : 跑腿 第2版 : 要闻 第20版 : 诗歌美文 第21版 : 悠游 第22版 : 文娱 第23版 : 体育 第24版 : 时事 第3版 : 广告 第4版 : 关注 第5版 : 关注 第6版 : 人物 第7版 : 评论 第8版 : 现场 第9版 : 法治 · 交通银行借记卡手机云闪付，满1 · 网约车有“名分”了，我没车该怎 · 三星Galaxy Note7正 · 全省雨量减少鄂西北出现旱情 · 图文：3台运水车捐给郧西灾区 · 丈夫的车祸赔偿款竟然被老乡盯上 · 开奖公告 14 荆楚 2016.8.31 星期三 交通银行借记卡手机云闪付，满15返15 楚天都市报讯 炎热的夏季终于结束了，天气越来越凉爽，在这样的好日子里，记得每周五犒劳一下自己哦！无论是买星巴克咖啡，还是哈根达斯冰激凌，亦或是买仟吉蛋糕，只要消费满15元，我都可以返您15元……您一定在想，怎会有如此好事？答案揭晓：每周五交通银行借记卡手机云闪付，满15元就返15元。

即日起至2016年10月7日每周五，使用交通银行借记卡银联“云闪付”单笔消费满15元（含：Apple Pay、Samsung Pay、HCE云闪付的线上、线下交易），即享15元返现优惠。

温馨提示：在活动期间每人每日限参与1次；活动优惠数量有限，抢完为止；返现奖励金额将在客户消费的次周返还，如遇长假，客户奖励返还时间则顺延一周。

目前已支持银联“云闪付”的商户有：星巴克、哈根达斯、仟吉、周黑鸭、Toaday便利店、85度C、中百仓储、武商量贩、百佳、中商平价、大润发、麦德龙、德克士、爱茜茜里、DQ冰淇淋、百果园、汉口大药房、美团网、大众点评网、猫眼电影、格瓦拉、蜘蛛网等（商户排序不分先后，支持云闪付的商户会持续增加）。

别犹豫了，优惠不常在，赶快绑定交通银行借记卡云闪付参加活动吧！

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