交通银行借记卡手机云闪付，满15返15网约车有“名分”了，我没车该怎么办？三星Galaxy　Note7正式登陆中国全省雨量减少鄂西北出现旱情图文：3台运水车捐给郧西灾区丈夫的车祸赔偿款竟然被老乡盯上了开奖公告
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 第14版 荆楚
·交通银行借记卡手机云闪付，满15返15
·网约车有“名分”了，我没车该怎么办？
·三星Galaxy　Note7正式登陆中国
·全省雨量减少鄂西北出现旱情
·图文：3台运水车捐给郧西灾区
·丈夫的车祸赔偿款竟然被老乡盯上了
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楚天都市报电子版
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14 荆楚 2016.8.31 星期三
交通银行借记卡手机云闪付，满15返15
    楚天都市报讯 炎热的夏季终于结束了，天气越来越凉爽，在这样的好日子里，记得每周五犒劳一下自己哦！无论是买星巴克咖啡，还是哈根达斯冰激凌，亦或是买仟吉蛋糕，只要消费满15元，我都可以返您15元……您一定在想，怎会有如此好事？答案揭晓：每周五交通银行借记卡手机云闪付，满15元就返15元。
    即日起至2016年10月7日每周五，使用交通银行借记卡银联“云闪付”单笔消费满15元（含：Apple　Pay、Samsung　Pay、HCE云闪付的线上、线下交易），即享15元返现优惠。
    温馨提示：在活动期间每人每日限参与1次；活动优惠数量有限，抢完为止；返现奖励金额将在客户消费的次周返还，如遇长假，客户奖励返还时间则顺延一周。
    目前已支持银联“云闪付”的商户有：星巴克、哈根达斯、仟吉、周黑鸭、Toaday便利店、85度C、中百仓储、武商量贩、百佳、中商平价、大润发、麦德龙、德克士、爱茜茜里、DQ冰淇淋、百果园、汉口大药房、美团网、大众点评网、猫眼电影、格瓦拉、蜘蛛网等（商户排序不分先后，支持云闪付的商户会持续增加）。
    别犹豫了，优惠不常在，赶快绑定交通银行借记卡云闪付参加活动吧！
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