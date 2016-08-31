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第14版 荆楚
·交通银行借记卡手机云闪付，满15返15
·网约车有“名分”了，我没车该怎么办？
·三星Galaxy Note7正式登陆中国
·全省雨量减少鄂西北出现旱情
·图文：3台运水车捐给郧西灾区
·丈夫的车祸赔偿款竟然被老乡盯上了
·开奖公告
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交通银行借记卡手机云闪付，满1
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网约车有“名分”了，我没车该怎
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三星Galaxy Note7正
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全省雨量减少鄂西北出现旱情
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图文：3台运水车捐给郧西灾区
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丈夫的车祸赔偿款竟然被老乡盯上
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开奖公告
14
荆楚
2016.8.31 星期三
交通银行借记卡手机云闪付，满15返15
楚天都市报讯 炎热的夏季终于结束了，天气越来越凉爽，在这样的好日子里，记得每周五犒劳一下自己哦！无论是买星巴克咖啡，还是哈根达斯冰激凌，亦或是买仟吉蛋糕，只要消费满15元，我都可以返您15元……您一定在想，怎会有如此好事？答案揭晓：每周五交通银行借记卡手机云闪付，满15元就返15元。
即日起至2016年10月7日每周五，使用交通银行借记卡银联“云闪付”单笔消费满15元（含：Apple Pay、Samsung Pay、HCE云闪付的线上、线下交易），即享15元返现优惠。
温馨提示：在活动期间每人每日限参与1次；活动优惠数量有限，抢完为止；返现奖励金额将在客户消费的次周返还，如遇长假，客户奖励返还时间则顺延一周。
目前已支持银联“云闪付”的商户有：星巴克、哈根达斯、仟吉、周黑鸭、Toaday便利店、85度C、中百仓储、武商量贩、百佳、中商平价、大润发、麦德龙、德克士、爱茜茜里、DQ冰淇淋、百果园、汉口大药房、美团网、大众点评网、猫眼电影、格瓦拉、蜘蛛网等（商户排序不分先后，支持云闪付的商户会持续增加）。
别犹豫了，优惠不常在，赶快绑定交通银行借记卡云闪付参加活动吧！
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