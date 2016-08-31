查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第13版 都市车风 ·图文：新能源汽车或将告别高补贴时代 ·广告 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 体彩 第11版 : 养生 第12版 : 专版 第13版 : 都市车风 第14版 : 荆楚 第15版 : 食美药安 第16版 : 旅游资讯 第17版 : 教科 第18版 : 健康资讯 第19版 : 跑腿 第2版 : 要闻 第20版 : 诗歌美文 第21版 : 悠游 第22版 : 文娱 第23版 : 体育 第24版 : 时事 第3版 : 广告 第4版 : 关注 第5版 : 关注 第6版 : 人物 第7版 : 评论 第8版 : 现场 第9版 : 法治 · 图文：新能源汽车或将告别高补贴 · 广告 13 都市车风 2016.8.31 星期三 准入门槛提高 导向核心技术 图文：新能源汽车或将告别高补贴时代 楚天都市报讯 □楚天都市报记者郝晓燕



近日，在“2016年中国电动汽车百人会夏季论坛”上，有关方面透露，近期将对新能源汽车的补贴政策有所调整，引起了行业内关注。专家表示，补贴减少、准入门槛提高是大势所趋，新能源汽车行业将告别“野蛮生长”，迎来一轮优胜劣汰大洗牌。



中国新能源车产销全球居首



数据显示，目前中国已经超过美国，成为全球第一大电动汽车产销国。新能源汽车产销量从2009年以前的不足500辆发展到2015年的35万辆。2016年1-7月，中国新能源汽车生产21.5万辆，销售20.7万辆，同比分别增长 119.8%和122.8%。预计到2020年，全国新能源汽车保有量将超过500万辆。新能源乘用车的主力仍在限牌城市，2015年限牌省市新能源乘用车保险数为11.5万辆，占比58.7%，2016年上半年这一数据提升为5.8万辆和71.1%。

中国新能源汽车市场的蓬勃发展和补贴政策激励密切相关。以上牌数和合格证来测算新能源补贴应发情况，2015年新能源汽车补贴金额分别达到485亿和496亿元，其中12月单月甚至超过了200个亿。“我们目前的补贴包括中央政府补贴和地方政府补贴。中央政府的补贴是普惠性的，只要是新能源车就给补贴，这导致大量企业一哄而上，出现了不少粗制滥造。而地方政府的补贴则常常伴随着地方保护主义。”业内专家表示。



新能源车补贴降低势在必行



事实上，由于补贴政策激励和准入门槛较低，中国新能源汽车行业在快速发展的同时也产生不少问题，比如重复建设、低品质、同质化产品现象严重。新能源车的过高补贴甚至引发了行业内的车企骗补，今年年初工信部、财政部、科技部、发改委四部委联手启动并执行的新能源骗补调查行动，新能源汽车相关的政策、法律法规也开始进行修改。

根据 2015年国家发布的《关于2016-2020年新能源汽车推广应用财政支持政策的通知》，在“十三五”期间，我国针对纯电动汽车、插电式混合动力汽车和燃料电池汽车实行补贴政策，并逐年降低补贴标准，具体的退坡办法是：2017-2020年，除燃料电池汽车外，其他新能源车型补贴标准都实行退坡，其中：2017-2018年补贴标准在2016年基础上下降20%，2019-2020年补贴标准在2016年基础上下降40%。

前不久举行的“2016年中国电动汽车百人会夏季论坛”上，财政部经济建设司副司长宋秋玲表示，新能源汽车财政补贴政策近期还会进行调整，从普惠制向促进技术创新转变。从各方面释放出的信号都显示出，新能源车补贴降低已经势在必行。



未来补贴导向核心技术



“普惠制的补贴一方面是财政压力太大，另一方面是不利于市场的优胜劣汰。”业内专家分析，补贴应该用于支持优质产品和高精尖技术的研发，比如对电机、电池等核心技术可以大力补贴，因为这些技术能够带动整个行业的发展。

中国电动汽车百人会理事长陈清泰认为，中国是全球最大的汽车市场，又较早地把新能源汽车上升到国家战略，这为形成具有全球竞争力的新能源汽车产业创造了条件。“补贴导向将让位于市场导向，让位于创新导向。优胜劣汰作用将被强化，真正能站住脚的，将是那些具有创新能力、掌握核心技术、具有品牌效应的企业。”陈清泰说。

与此同时，今年8月2日，国家发改委印发了《新能源汽车碳配额管理办法（征求意见稿）》。12日，工信部发布《新能源汽车生产企业及产品准入管理规定（修订征求意见稿）》。业内人士分析认为，这两个文件是政策层科学管理汽车市场的信号，一边提高新能源车的准入门槛，一边推动碳配额的市场化交易，旨在建立更成熟、更健全的产业顶层制度。

业内专家认为，随着准入门槛的提高，预计两年内达到条件的新增整车企业为10家左右，两年后现有119家整车企业约有2/3的企业可达到条件。新能源汽车行业必然进行一场优胜劣汰的大洗牌。





