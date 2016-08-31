查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第12版 专版 ·城中村改造 情深者赢 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 体彩 第11版 : 养生 第12版 : 专版 第13版 : 都市车风 第14版 : 荆楚 第15版 : 食美药安 第16版 : 旅游资讯 第17版 : 教科 第18版 : 健康资讯 第19版 : 跑腿 第2版 : 要闻 第20版 : 诗歌美文 第21版 : 悠游 第22版 : 文娱 第23版 : 体育 第24版 : 时事 第3版 : 广告 第4版 : 关注 第5版 : 关注 第6版 : 人物 第7版 : 评论 第8版 : 现场 第9版 : 法治 · 城中村改造 情深者赢 12 专版 2016.8.31 星期三 城中村改造 情深者赢 庭瑞集团燎原村项目试水“幸福共建”开发新模式 楚天都市报讯 □记者胡长幸



8月27日晚，暑气散去，凉风习习，“庭瑞集团与燎原村八年情深大型联欢汇演”活动在汉阳区燎原村成功举行，知名艺术家田克兢、陆鸣等大咖率武汉说唱团演员，为4000多燎原村村民献上一场精彩的视听盛宴。

这场专场文艺演出，为庭瑞集团、燎原村8年的深厚感情而点赞，为燎原村即将旧貌换新颜、村民过上现代都市生活而点赞。市、区、村各级领导，庭瑞集团领导以及武汉各主流媒体、房地产行业精英等，一起见证了汇演活动的圆满闭幕。

9月13日，燎原村城中村改造地块将挂牌出让。城中村改造，情深者赢，跟踪服务逾8年、已经和燎原村上下结下深厚感情的庭瑞集团，或将修成正果。庭瑞集团正在燎原村试行的“幸福共建”开发模式，也将进入加速实施阶段。



文艺搭台 庭瑞燎原一家亲



“岔巴子”田克兢“岔”到了燎原村，仿佛就是回到了自己成长的屋里头，热心大迸发，为村民们做好事却引来了一段段笑点。

陆鸣、许勇搭档带来相声《欢歌笑语》，一路吹拉弹唱，热情的表演一次次点燃凉爽夜。

武汉说唱团的演员们纷纷为燎原村村民献上精彩纷呈的节目：魔术《眼疾手快》惊喜连连，独唱《和谐大家园》婉转悠扬，舞蹈《夏日风情》激情活泼，小品相声让观众喜不自禁，更有互动杂技《快乐之光》和激动人心的抽奖环节穿插现场，高潮迭起……

这场文艺演出，大腕云集，节目精彩，气氛活跃，体现了“庭瑞燎原一家亲”的鲜明主题。这个主题，也不仅是一句口号，而是落实在庭瑞人每天在燎原村的日常工作中，集中贯穿在今年以来每月、每周的服务活动中。

孝感东坡泉桃园采摘活动，邀请燎原村村民摘桃郊游，其乐融融；仲夏欢乐电影节，纳凉得奖品，休闲看电影，丰富村民的夏夜文化生活；连续举办的学雷锋便民服务日活动，接地气的服务，想村民之所想。

还有为燎原特困家庭送爱心、鲜鱼大派送、工行之夜大联欢、卡拉OK大赛、雀圣大赛、全家福拍摄等持续不断的活动，送到了燎原村村民的家门口，而感情留在了他们的心里头。



结缘八年 情深非一日之功



文艺汇演当日，主持人用“冰冻三尺非一日之寒”，来形容庭瑞集团、燎原村的感情之深厚，其实还可以加一句：情深八年非一日之功。

大约在2009年上半年，位于汉阳玫瑰街玉龙路上的鑫瑞小城故事项目预售，就在燎原村北侧、琴台大道旁。这个项目，正是由庭瑞集团旗下子公司开发。

周边新盘少，居住环境破旧，这个项目体量虽不大，却依然“鹤立鸡群”：户型方正实用、容积率不高，价格不贵，所以也吸引来了燎原村内渴望改善居住条件、或者为子女购买婚房的群体。

是这些业主的口碑传播，激发起更多燎原村村民对更好居住环境的向往，也让庭瑞集团、燎原村的土地整理、城中村改造合作，顺理成章、水到渠成。

2009年6月26日，庭瑞集团与燎原村签订《武汉市汉阳区永丰街燎原村“城中村”综合改造项目合作意向书》，开始了庭瑞集团与燎原村的合作第一步。

2016年4月15日，“武汉燎原村城中村综合改造项目合作开发签约仪式”在庭瑞集团总部成功举行。而待9月13日项目走完招拍挂流程后，庭瑞集团、燎原村将正式“在一起”。



幸福共建 旧城改造利村民



前不久，在燎原村，发生过这样一件小事儿：

一位村里的阿姨，在路边拉住经常往来燎原村的庭瑞集团董事长张华，说：董事长，你能让我们很快住上新房子，我儿子刚退伍回家，还可不可以帮他找个工作啊？

而张华董事长爽快地答应了。庭瑞集团旗下不少小区，包括燎原村的新项目，都有安保岗位的需求。

秉承“忠孝仁义信”企业文化的庭瑞集团，公开发出“幸福共建”的承诺：在为燎原村村民打造幸福新家园的同时，会提供更多的就业机会给燎原村村民，更会关心村民的安置与接下来的生活质量。

庭瑞集团方面介绍，“幸福共建”的内涵，从集团进行汉阳区新新村、丰收村等城中村项目改造中，先就地还建安顿村民再开发商品房开始，就不断得以丰富和完善。

一是继续坚持先就地还建安顿村民、后进行商品房开发的传统，尽量减少村民的时间过渡成本；

二是在房屋拆迁过程中，以理服人、以情动人，最大程度保护村民的合法权益；

三是在改造期间和改造后，利用集团资源，创造尽可能多的就业机会，为村民解决长远的就业问题；

最后，通过理财知识讲座、送文化活动进社区等方式，引导因拆迁而富裕起来的村民，过上健康积极向上的生活。



美景将现 克难换得新燎原



燎原村位于郭茨口玫瑰街西侧，距王家湾商圈虽仅1公里多，离地铁4号线玉龙路站也不远，但是就算相隔这么近，这里仿佛是另一个世界：市容环境脏乱差，民房逼仄相邻，大中型商业配套缺乏，搓板路遍布，晴天积灰、雨天积水甚至淹水。

关键是，周边的幼儿园、小学等教育配套比较差，社区医疗服务仅仅依靠小门诊和卫生所。

过去8年，庭瑞集团进驻燎原村，投入大量的人力、财力，去逐一克服地块地形复杂、私房违规建筑较多、村民众口难调甚至部分人要求过高、土地整理方案繁琐等一系列难题。

尽管有些问题还没有彻底解决，今后也可能会遇到拆迁上的阻力，但是，现在终于到了地块正式招拍挂的前夕。

招拍挂拿地之后，庭瑞集团计划出巨资，首先启动建设一个崭新的燎原社区：

燎原村的老邻居们，仍然比邻而居、互相串门，房子宽敞明亮，小区环境优美，内外交通便捷，更重要的是，商业中心、老年人活动区、青少年活动中心等社区配套齐全，新居民们不再为就医、子女就学等问题而发愁……



专家声音



土地开发理应“合适者得”



与房地产开发如影随行的是城中村改造。当金钱多过房子的时候，失地的村民是喜是悲？拿着补偿款，去买豪车，去办个豪华婚礼，甚至去赌博败家？城中村改造后，原住民可持续发展的问题，是现行招拍挂模式解决不了的痛。

资本觊觎的是价值洼地，“价高者得”似乎不二，然而城中村改造理应“合适者得”。对于城中村地区及村民，房企不能只管房屋的拆迁、还建，还应该关注村民的长久生计、关心他们村民变市民后生活方式的转变。

本土房企参与城中村改造，欲成好事，以小搏大，一靠自身软实力，以情动人，以理服人，二靠政府的政策扶持，设定拿地门槛，三是大咖们高抬贵手，别起哄。

——武汉“地产老炮”殷跃建



庭瑞正在创造一种新的城改模式



百强房企、庭瑞集团正在创造一种新的“幸福共建”城中村改造模式：与村集体爱心共建，真正与村民谋福利。只有真正为改善村民的居住环境、生活条件而做实事、做善事，才能得到他们的拥护。

星星之火，可以燎原。从一个、两个城中村改造项目开始，与原住民共建新社区、与社会分享旧改新硕果，就能更快、更好地推动武汉的城市化进程，彻底改变当地落后的面貌。

而这种与村集体爱心共建，真正与村民谋福利的城中村改造模式，也是武汉房企的强项，更是让非本土房企眼羡和想学习的地方。

——知名地产评论员杨光华



燎原村会成武汉“三旧”改造标杆



庭瑞集团传承“汉阳造”光荣历史，连续三年蝉联全国房企百强，打造出“大观澜”系汉派地产品牌。作为最懂汉阳的房企，庭瑞集团起步于汉阳腾飞于汉阳，通过小城故事的成功打造结缘燎原村，八年来双方励精图治，为燎原村改造大计运筹帷幕。

当前，“三旧”改造已经成为武汉市委市政府的重要工作之一，关系到“复兴大武汉，建设国家中心城市”的发展目标推进。“追求卓越 敢为人先”，可以预见，庭瑞燎原村“幸福共建”模式的成功，将会成为武汉“三旧”改造的新标杆，为汉阳的加速发展崛起、大武汉城市复兴都将做出积极的贡献。

——中国指数研究院（华中）市场研究总监李国政





