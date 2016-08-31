查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第9版 法治 ·图文：互联网＋实体产业“蔡甸莲藕”提档升级 ·房价涨了20万 房主临时要加价 ·公益律师帮男子获得工伤赔款 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 体彩 第11版 : 养生 第12版 : 专版 第13版 : 都市车风 第14版 : 荆楚 第15版 : 食美药安 第16版 : 旅游资讯 第17版 : 教科 第18版 : 健康资讯 第19版 : 跑腿 第2版 : 要闻 第20版 : 诗歌美文 第21版 : 悠游 第22版 : 文娱 第23版 : 体育 第24版 : 时事 第3版 : 广告 第4版 : 关注 第5版 : 关注 第6版 : 人物 第7版 : 评论 第8版 : 现场 第9版 : 法治 · 图文：互联网＋实体产业“蔡甸莲 · 房价涨了20万 房主临时要加价 · 公益律师帮男子获得工伤赔款 9 法治 2016.8.31 星期三 上班时被同事打伤 对方逃逸难索赔 公益律师帮男子获得工伤赔款 楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者余皓通讯员陈汉君贺玲实习生郭佳惠）车工林师傅上班期间被一名同事打伤，对方逃之夭夭。就在林师傅感到无助时，本报公益律师帮他找到了维权方向。昨日，经武汉市劳动人事争议仲裁委调解，林师傅拿到了9万元工伤赔款。

林师傅今年40岁，在汉打工近20年。2015年1月，林师傅在一家机械公司工作时，因指出一名男同事工作不到位，被对方殴打致头部骨折。公司支付了医药费、住院费，对于其他赔偿项目，则建议他向打人者索赔。但林师傅发现，打人的同事已去向不明。

2015年2月，林师傅参加了本报联合武汉市司法局举办的法律援助对接会。湖北省五一劳动奖章获得者、武汉市民之家法律援助工作站负责人朱宏伟律师，当场受理了林师傅的求助，建议他走工伤赔偿程序。

此后，经朱律师和同事申请，林师傅被认定为工伤，九级伤残，依法可获10万元赔偿金。由于该公司不愿全额赔偿不愿支付如此大额的赔偿费,今年5月，公益律师又马不停蹄地把该公司告上武汉市劳动人事争议仲裁委。

经过仲裁庭和公益律师反复做调解工作，该公司最终愿意承担赔偿。林师傅则考虑到公司效益不佳，主动放弃了1万元的赔偿金。昨日，双方以9万元调解结案。





