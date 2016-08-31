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第9版 法治
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·房价涨了20万 房主临时要加价
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图文：互联网＋实体产业“蔡甸莲
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房价涨了20万 房主临时要加价
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公益律师帮男子获得工伤赔款
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法治
2016.8.31 星期三
上班时被同事打伤 对方逃逸难索赔
公益律师帮男子获得工伤赔款
楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者余皓通讯员陈汉君贺玲实习生郭佳惠）车工林师傅上班期间被一名同事打伤，对方逃之夭夭。就在林师傅感到无助时，本报公益律师帮他找到了维权方向。昨日，经武汉市劳动人事争议仲裁委调解，林师傅拿到了9万元工伤赔款。
林师傅今年40岁，在汉打工近20年。2015年1月，林师傅在一家机械公司工作时，因指出一名男同事工作不到位，被对方殴打致头部骨折。公司支付了医药费、住院费，对于其他赔偿项目，则建议他向打人者索赔。但林师傅发现，打人的同事已去向不明。
2015年2月，林师傅参加了本报联合武汉市司法局举办的法律援助对接会。湖北省五一劳动奖章获得者、武汉市民之家法律援助工作站负责人朱宏伟律师，当场受理了林师傅的求助，建议他走工伤赔偿程序。
此后，经朱律师和同事申请，林师傅被认定为工伤，九级伤残，依法可获10万元赔偿金。由于该公司不愿全额赔偿不愿支付如此大额的赔偿费,今年5月，公益律师又马不停蹄地把该公司告上武汉市劳动人事争议仲裁委。
经过仲裁庭和公益律师反复做调解工作，该公司最终愿意承担赔偿。林师傅则考虑到公司效益不佳，主动放弃了1万元的赔偿金。昨日，双方以9万元调解结案。