查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第9版 法治 ·图文：互联网＋实体产业“蔡甸莲藕”提档升级 ·房价涨了20万 房主临时要加价 ·公益律师帮男子获得工伤赔款 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 体彩 第11版 : 养生 第12版 : 专版 第13版 : 都市车风 第14版 : 荆楚 第15版 : 食美药安 第16版 : 旅游资讯 第17版 : 教科 第18版 : 健康资讯 第19版 : 跑腿 第2版 : 要闻 第20版 : 诗歌美文 第21版 : 悠游 第22版 : 文娱 第23版 : 体育 第24版 : 时事 第3版 : 广告 第4版 : 关注 第5版 : 关注 第6版 : 人物 第7版 : 评论 第8版 : 现场 第9版 : 法治 · 图文：互联网＋实体产业“蔡甸莲 · 房价涨了20万 房主临时要加价 · 公益律师帮男子获得工伤赔款 9 法治 2016.8.31 星期三 房价涨了20万 房主临时要加价 买方请来律师要起诉 双方经调解握手言和 原价履行合同 楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者聂丽娟通讯员张凤娟）合同约定房价120万元，买家交了定金等着办手续，哪知两个月后卖家变卦，要求加价10万元。昨日，这起险些闹上法院的纠纷，经律师调解双方达成协议——购房总价不变，双方继续履行合同。

昨日，买方刘先生的代理律师向楚天都市报记者介绍，刘先生去年从孝感来到武汉上班，工作不到两年，积蓄不多，眼看着武汉不断上涨的房价，他决定卖掉老家的唯一住房，来汉贷款买房。今年5月，刘先生开始在单位附近看房，在中介的推荐下，看中了位于硚口区的一套二手小两居，总价要120多万元。

今年6月底，刘先生卖掉老家的房子后，通过中介公司，与武汉这套二手房的房主见面，并签订了二手房买卖合同，交付定金6万元。

由于这套房还有贷款未还完，办理还贷手续需要时间，加上房主常在外地出差，过户的事就拖了两个月。

哪知到了8月10日，房主突然提出，要加价10万才肯卖房。房主说，那套房子在签完合同后，不到两个月，市价涨了20万元，“按现在的行情可卖140万，相当于我卖亏了20万。”“既然我们签了合同，就要按合同办，如果你违约，我只能去告你了。”刘先生态度坚决。他的底气来自合同中有注明，违约方要付总房款的20%违约金，或双倍返还定金。

上周，双方协商没有进展，已经卖掉老家住房的刘先生没有退路，请来了律师准备打官司。

昨日，房主在律师多次提醒下，决定还是按照原来的合同约定来履行。“房价涨得快，我那套房确实卖亏了。”房主昨日告诉记者，虽然心里有点不舒服，但是考虑到刘先生唯一的住所已经卖掉，自己如不履行合同良心上过不去，而且因为违约吃官司，最后还是要赔钱。考虑再三，他最终同意总房价不变。



律师提醒

用高违约金约束卖方



湖北尊而光律师事务所熊高杰律师就此案提醒市民，针对卖家毁约的现象，消费者可以在签订合同时，适当提高违约金约定。如约定按交易总价赔付，可商定一个高比例；如按定金成倍赔付，可适当多交定金。卖家的毁约成本越高，约束性就越强，买家的合法权益就越有保障。熊高杰还提醒，为保障买卖双方的利益，签订完购房合同最好立即进行过户手续，避免节外生枝。





