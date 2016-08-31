查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第9版 法治 ·图文：互联网＋实体产业“蔡甸莲藕”提档升级 ·房价涨了20万 房主临时要加价 ·公益律师帮男子获得工伤赔款 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 体彩 第11版 : 养生 第12版 : 专版 第13版 : 都市车风 第14版 : 荆楚 第15版 : 食美药安 第16版 : 旅游资讯 第17版 : 教科 第18版 : 健康资讯 第19版 : 跑腿 第2版 : 要闻 第20版 : 诗歌美文 第21版 : 悠游 第22版 : 文娱 第23版 : 体育 第24版 : 时事 第3版 : 广告 第4版 : 关注 第5版 : 关注 第6版 : 人物 第7版 : 评论 第8版 : 现场 第9版 : 法治 · 图文：互联网＋实体产业“蔡甸莲 · 房价涨了20万 房主临时要加价 · 公益律师帮男子获得工伤赔款 9 法治 2016.8.31 星期三 图文：互联网＋实体产业“蔡甸莲藕”提档升级 楚天都市报讯 说起莲藕，湖北人总是有一种特殊的情节。初秋的季节，熬上一锅热腾腾的排骨藕汤，飘香四溢，就是妈妈的味道。

卤制藕、泡制藕、蜜饯莲子、保鲜莲子……莲藕全身都是宝，其产品也多种多样。位于武汉蔡甸区凤凰山工业园区的武汉世林福幸科技发展有限公司，作为一家以水生蔬菜种植、加工、保鲜、冷藏、销售为一体的高科技农业企业，他们将莲藕这种舌尖上的美食规模化开发，并生产了一系列食品。



投入2.7亿融科工贸、产供销于一体



从2005年成立，武汉世林福幸科技发展有限公司已经走过了11年的历程。市级农业产业化重点龙头企业、国家重大成果转化项目支持企业、市级十佳明星企业……这些荣誉见证着公司一步一步做大做强。

到目前为止，公司已累计投入2.7亿元，建成包括现代化生产厂房、研发大楼、办公大楼、职员宿舍、万吨冷库等共6万平米的生产基地。可转化蔡甸15万亩莲藕种植地初级产品，带动50000户农民种植莲藕致富，解决城乡居民5000人就业。此外，公司也已建成5000亩的莲藕种植试点基地，其中种苗培育基地1160亩。

公司主要以“工厂＋科研＋基地＋合作社+农户”为生产模式，融科工贸、产供销于一体，依托本地丰富的水生蔬菜资源和“蔡甸莲藕”国家地理标志之一的产品，规模化开发。现生产和销售的品种有：保鲜莲子系列、蜜饯莲子系列、卤制藕系列、泡制藕系列、藕酱系列，同时，利用莲蓬壳、荷叶、荷花、藕节、梗、根及膨化莲子等莲藕其它部分研发生产休闲食品、保健食品和药品。



注重研发结合现有资源转型提档升级



在市场日益竞争激烈的今天，世林福幸科技发展有限公司十分注重产品的研发，在蔡甸区政府和主管部门的支持下，特别是蔡甸区农商行，作为农业对口资金支持银行，一直以来对当地农业企业发展给政策与资金支持，使企业良性发展。

依托现有地方原料资源，从2015年6月开始，世林福幸实行产业产品转型提档升级，填补市场刚性需求。2016年，公司重金聘请国内食品研发专家，积极研发生物保鲜技术，利用现有冷链仓储资源及成熟的种植加工工艺，规模开发地方莲子、藕带、莲藕原料地理标志资源，目前莲子的保质期提高了两倍，产品新鲜度及品质也大幅度提高，技术已取得了阶段性进展。

此外，公司还生产更高附属价值的产品，进一步提升地方资源价值，带动当地农民增收的同时，也发展地产资源品牌产业。

值得一提的是，世林福幸公司作为与国家航天中心合作的航天食品生产企业，利用现有技术和设备，根据营养均衡原理，研发了32种航天食品，并已送检合格，现已列入我国神州10号、11号航天员专用食品。公司还计划把航天食品技术和营养均衡及安全要求的产品，进入市场化开发，让消费者都能够品尝到安全营养均衡调理食品，为消费者提供更高品质的均衡营养的食品系列。



互联网＋强强联手打造全国标杆



从单一简单的农产品加工向冷链物流、航空食品生产转型，实现产业结构多元化发展，是世林福幸的目标。

今年年初，公司投资兴建了一座万吨级冷库，积极发展互联网冷链物流。目前，公司在蔡甸区农村商业银行的大力扶持下，正在投入二期冷库建设和配套生产设施改造，来满足后期企业产品转型升级和拓展冷链物流市场，为逐步扩大航天食品产销规模打下坚实基础，使企业在农业产业化发展和市场竞争中稳步增效。

抓住“互联网＋”的机遇，公司园区入驻了全国知名电商包括中粮生鲜、益果生鲜、京东等。公司采取强强联手战略，让企业在转型升级，使“蔡甸莲藕”品牌更快更好辐射全国，打造蔡甸区特色的地理资源的农业产业链，莲藕资源品牌上一个更高的台阶，打造全国标杆。

未来三年，公司将积极推进产业化，集团化，正规化发展战略，三年达到新三版上市。让“蔡甸莲藕”品牌和世林福幸品牌享誉国内。 李晓梦





