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图文：家中失火所幸无人消防破门
8
现场
2016.8.31 星期三
图文：家中失火所幸无人消防破门扑救
楚天都市报讯 图为：起火的房间
楚天都市报讯（记者满达李辉）昨日凌晨，武昌区莲溪寺南村铁路小区一住户家失火，因小区门口对着高架桥匝道，消防车无法进入，消防官兵只好走进小区，从旁边楼栋的消防栓接水带，及时将火扑灭，未造成人员伤亡。
昨日上午，楚天都市报记者来到小区5栋1单元，5楼一住户家中客厅一片狼藉，墙上全是黑烟，沙发、椅子全被烧焦。一住户介绍，凌晨1点20分左右，6楼和7楼住户被浓烟熏醒，才发现5楼起火了，当时该住户没人在家。他们通知小区保安，保安报警后，带着盆桶赶来，却因开不了门没法救火。
消防官兵随后赶到，因小区门口对着雄楚大道高架桥的上桥匝道，行车通道较窄，消防车绕不进去，消防官兵只有走进小区，找到6栋旁的消防栓，接水带上到5楼，用液压钳撬开房门救火，很快将火扑灭。