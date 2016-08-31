查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第8版 现场 ·广告 ·图文：“新”公交首次失物招领结局圆满 ·图文：新洲双柳街回填四十口腌菜池 ·2号线道岔故障 乘客退票坐公交 ·图文：家中失火所幸无人消防破门扑救 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 体彩 第11版 : 养生 第12版 : 专版 第13版 : 都市车风 第14版 : 荆楚 第15版 : 食美药安 第16版 : 旅游资讯 第17版 : 教科 第18版 : 健康资讯 第19版 : 跑腿 第2版 : 要闻 第20版 : 诗歌美文 第21版 : 悠游 第22版 : 文娱 第23版 : 体育 第24版 : 时事 第3版 : 广告 第4版 : 关注 第5版 : 关注 第6版 : 人物 第7版 : 评论 第8版 : 现场 第9版 : 法治 · 广告 · 图文：“新”公交首次失物招领结 · 图文：新洲双柳街回填四十口腌菜 · 2号线道岔故障 乘客退票坐公交 · 图文：家中失火所幸无人消防破门 8 现场 2016.8.31 星期三 2号线道岔故障 乘客退票坐公交 楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者徐剑桥）昨日下午，武汉地铁2号线金银潭站折返道岔发生故障，众多乘客被滞留在多个车站内，一些乘客无奈退票改坐公交回家。

昨日下午5时3分，就有乘客反映，地铁2号线出现故障，列车停在王家墩东没动了。几分钟后，又有乘客称，列车在范湖站一直停着。“这下班高峰时段怎么回家呢？”一些乘客吐槽。

乘客刘先生介绍，昨日下午5时15分，他到王家墩东站，发现站台上积压了不少乘客，金银潭往光谷方向的列车10多分钟才来一趟。无奈之下，他选择退票坐公交车回家。

昨日下午6时20分许，楚天都市报记者赶到洪山广场地铁站，故障已排除。武汉地铁运营公司解释称，昨日下午4时57分，2号线金银潭站折返道岔故障，列车改为长港路站至光谷广场站区段运行，故障设备正紧急抢修。下午5时09分，故障排除，列车逐步恢复金银潭站至光谷广场站正常运行，行车间隔有所增大，请乘客谅解。





