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 第8版 现场
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·2号线道岔故障 乘客退票坐公交
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楚天都市报电子版
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8 现场 2016.8.31 星期三
2号线道岔故障 乘客退票坐公交
    楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者徐剑桥）昨日下午，武汉地铁2号线金银潭站折返道岔发生故障，众多乘客被滞留在多个车站内，一些乘客无奈退票改坐公交回家。
    昨日下午5时3分，就有乘客反映，地铁2号线出现故障，列车停在王家墩东没动了。几分钟后，又有乘客称，列车在范湖站一直停着。“这下班高峰时段怎么回家呢？”一些乘客吐槽。
    乘客刘先生介绍，昨日下午5时15分，他到王家墩东站，发现站台上积压了不少乘客，金银潭往光谷方向的列车10多分钟才来一趟。无奈之下，他选择退票坐公交车回家。
    昨日下午6时20分许，楚天都市报记者赶到洪山广场地铁站，故障已排除。武汉地铁运营公司解释称，昨日下午4时57分，2号线金银潭站折返道岔故障，列车改为长港路站至光谷广场站区段运行，故障设备正紧急抢修。下午5时09分，故障排除，列车逐步恢复金银潭站至光谷广场站正常运行，行车间隔有所增大，请乘客谅解。


   