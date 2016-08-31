查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第8版 现场 ·广告 ·图文：“新”公交首次失物招领结局圆满 ·图文：新洲双柳街回填四十口腌菜池 ·2号线道岔故障 乘客退票坐公交 ·图文：家中失火所幸无人消防破门扑救 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 体彩 第11版 : 养生 第12版 : 专版 第13版 : 都市车风 第14版 : 荆楚 第15版 : 食美药安 第16版 : 旅游资讯 第17版 : 教科 第18版 : 健康资讯 第19版 : 跑腿 第2版 : 要闻 第20版 : 诗歌美文 第21版 : 悠游 第22版 : 文娱 第23版 : 体育 第24版 : 时事 第3版 : 广告 第4版 : 关注 第5版 : 关注 第6版 : 人物 第7版 : 评论 第8版 : 现场 第9版 : 法治 · 广告 · 图文：“新”公交首次失物招领结 · 图文：新洲双柳街回填四十口腌菜 · 2号线道岔故障 乘客退票坐公交 · 图文：家中失火所幸无人消防破门 8 现场 2016.8.31 星期三 污水乱排污染河沟 本报报道引起当地重视 图文：新洲双柳街回填四十口腌菜池 楚天都市报讯 图为：腌菜池已被回填



楚天都市报讯（记者刘孝斌 通讯员程书雄）28日，楚天都市报以《腌菜池污水乱排放污染河沟》为题，报道了新洲区双柳街双铺村等地腌菜池污水乱排，污染村内小河沟。对此，新洲区相关单位高度重视，对约四十口农户土坑腌菜池进行了清理和回填处理，禁止村民再用土坑做腌菜池腌菜。

昨日下午1时许，记者在上次报道的双柳街双铺村看到，原来裸露在外废弃的腌菜池，已被泥土填上，原来村民不要的萝卜等腌菜和杂物也被清理。

双柳街街道办事处相关负责人介绍，本报见报当天，街道召开专题会议，会同区环保、市场监管等单位，成立工作专班，29日、30日，到双铺村、杨畈村等地，专门对村民进行食品安全、环境污染与保护等宣传教育，劝导村民将鲜菜直接卖给当地建有污水处理设施的腌菜企业，进行专业化腌制。同时，对两个村约四十口农户土坑腌菜池，进行了清理和回填处理，关停了这批腌菜池。另外，运来六吨生石灰撒进村内被污染的小河沟，以净化水质。

该负责人表示，以后将加大监管处罚力度，禁止村民用土坑做腌菜池腌菜，严禁偷排污水。并将在今冬明春的水利建设中，整合农田水利建设的项目和资金，对相关沟渠进行整理清挖，进一步解决污染问题。

目前，双柳街境内正在加紧建设日处理5万吨污水的大型污水处理厂，预计明年将建成，届时将搜集所有污水进行集中处理，长久解决污水问题。





