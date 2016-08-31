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现场
2016.8.31 星期三
图文：“新”公交首次失物招领结局圆满
公交人员通过健身卡找到钱包主人
楚天都市报讯 图为：陈女士拿回了失而复得的钱包
楚天都市报讯（记者徐剑桥黄永进通讯员汪仔燕鲁娟）乘客在公交车上丢东西不算新鲜事，不过对259路公交来说，这事还是头一遭。这趟公交车线路刚开通20多天，几天前有人将钱包掉在车上，公交人员一番苦寻，通过一张健身卡找到了钱包主人。
259路公交8月8日开通，从蔡甸区的同济医院中法新城院区，到汉口同济医院本部。8月25日上午10点多，259路到终点站后，司机刘捷锋发现车上有一个钱包，当即上交。工作人员清点发现，里面有500元现金，一张健身卡、两张医保卡、一张银行卡、三张医院就诊卡，于是发微博进行失物招领，却无人认领。“我们还联系了银行，希望通过银行卡找失主，但程序较麻烦。”工作人员周华侨后来发现健身卡上有电话，于是打电话请对方帮忙通知卡主人。
29日晚上7点多，陈女士接到健身会所电话，得知自己的钱包找到了，高兴得不得了。陈女士告诉楚天都市报记者，25日上午她从汉口同济医院体育馆站坐259路公交车，到蔡甸新天看亲戚，下车又转摩的，等付钱时发现钱包不见了。那天下很大的雨，上公交时她一手拿伞一手拿手机，不知道钱包是怎么丢的。“朋友后来到259路终点站的公汽上找过，没找到就走了，也没找工作人员。”陈女士说，她还以为钱包是被人偷了。
昨日上午11点，陈女士拿着失而复得的钱包，得知自己是259路开通后遇到的第一个失主，开心地说：“连零钱都不差分毫，公交工作人员还帮我保管了好几天，真是谢谢。”“259路开通以来首次失物招领终有结果，钱包等来了主人，结局完美。”公交人员显得比她还高兴。