广告改革教育评价标准才能遏制分班热微观点
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·改革教育评价标准才能遏制分班热
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楚天都市报电子版
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7 评论 2016.8.31 星期三
微观点
    楚天都市报讯 选演员不能只看所谓的名气，还要看是什么名气，名气是怎么来的，要把社会效益放在首位。
    ——针对电影行业“黄赌毒”等乱象，十二届全国人大常委会委员任贸东呼吁，影片的导演和摄制方也要切实担负起维护社会风尚的责任
    安检要求是逢包必检，无论是帆布包还是名牌包均无特例。如果担心安检机弄脏包包，可主动向安检人员说明，实行人工检查。
    ——近日，一条关于南京地铁“名牌包可免过安检仪”的消息引发热议，部分网民质疑此举存在歧视。对此，“江苏网警”通过官方微博作出回应
    为避免买到使用了违规添加剂的蔬菜、水果，消费者可尽量购买新鲜的、完整的、少加工的蔬果，对于外观太过漂亮或超出本身气味的水果要警惕。
    ——继染色橙子、工业蜡苹果之后，蔬果“美颜术”又多了一剂“保险粉”。去皮马蹄、芋头经“保险粉”勾兑液一泡，保质期立刻延长2-3个月，且瞬间“美白”，“身价”翻倍。专家建议，挑选蔬菜、水果不要只看“颜值”


   