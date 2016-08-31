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武汉消防温馨提示：开学季 谨记
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图文：硕士片警首创社区警务AP
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人物
2016.8.31 星期三
武汉消防温馨提示：开学季 谨记校园防火十条
楚天都市报讯 新学期开学了，在家呆了一个漫长的暑假后，学生自身的警惕性也开始松懈。在此，武汉市消防局温馨提醒广大学子们，返校后谨记《校园防火十条》：
一、不能在校园内私拉乱接电线为手机、电动车、电玩等物件充电，容易引发电气火灾，电气火灾主要是因为过负荷、漏电、接触电阻过大、电器使用不当、静电、雷电等因素引发的，作为一名学生，切记不能在校园内私自搭接电气线路。
二、不点蜡烛看书，蜡烛作为一种可以移动的火源，稍不小心就会烧溶、流淌、倒下，遇到可燃物就会燃烧引发火灾。
三、严禁乱扔烟头，点蚊香要远离可燃物。烟头和蚊香的中心温度可高达700—800℃，大于棉被、衣物、书籍、座椅等物品的可燃点，容易引起燃烧，甚至酿成火灾。
四、不焚烧杂物，焚烧杂物时，遇风极易引起燃烧扩散，酿成不必要的灾祸。
五、台灯不要靠近枕头和被褥，容易引发火灾，记得人走断电拔插头。
六、禁止使用热得快、电炉、电热杯等大功率电器。遇电脑电器火灾莫慌张，先断电，然后用湿棉被、湿大衣等盖住着火物，再及时拨打“119”报警电话。
七、不使用酒精炉、液化气等燃气具。
八、不存放汽油、鞭炮、烟花等易燃易爆物品。
九、如发生火灾或意外，应立即有序疏散离开。从楼上逃生要利用滑绳自救法，遇烟火要将身上弄湿，并用湿毛巾捂住口鼻，低姿逃生。
十、要努力学习消防安全知识，掌握必要的消防技能。