查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第4版 关注 ·图文：恒大半年销售额大增63% ·图文：这所学校门前的路该修修了 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 体彩 第11版 : 养生 第12版 : 专版 第13版 : 都市车风 第14版 : 荆楚 第15版 : 食美药安 第16版 : 旅游资讯 第17版 : 教科 第18版 : 健康资讯 第19版 : 跑腿 第2版 : 要闻 第20版 : 诗歌美文 第21版 : 悠游 第22版 : 文娱 第23版 : 体育 第24版 : 时事 第3版 : 广告 第4版 : 关注 第5版 : 关注 第6版 : 人物 第7版 : 评论 第8版 : 现场 第9版 : 法治 · 图文：恒大半年销售额大增63% · 图文：这所学校门前的路该修修了 4 关注 2016.8.31 星期三 图文：这所学校门前的路该修修了 路面破烂上千师生出行难 辖区街办称下月动工维修 楚天都市报讯 □楚天都市报记者揭明玥



近日，多位家长向楚天都市报反映，武汉市洪山实验外国语学校门口，一段孩子们上学、放学的必经之路，不仅路况很差，而且常有大型工程车辆穿行，希望相关部门采取措施，尽快消除隐患。

洪山区卓刀泉街道办事处相关负责人介绍，这段路是不久前进行城中村改造时，逐渐形成的临时便道。目前，相关部门已划拨专项资金，计划下个月动工维修。道路修好前，街道办将专门安排安保人员到现场指挥调度，保障过往学生和行人出行安全。



反映

路况太差家长忧心



据洪山区卓刀泉南路鹿鸣苑小区居民章女士反映，她的儿子在洪山实验外国语学校读五年级。从小区到学校，有一段道路不仅破烂不堪、人车混行，而且常有渣土车、搅拌车等工程车辆来往，她非常担心孩子的出行安全。

章女士说，今年暑假前，孩子上学可以从省肿瘤医院正门进、侧门出，绕开那段破路。但昨日，她到学校给儿子报名，发现因道路拓宽施工，医院侧门封闭，无法再从该院借道了。“以前儿子上学、放学，都由我和老公接送。儿子上四年级后，考虑到家里离学校只有几百米远，我们就没有再接送，但每次儿子出门时，都会再三叮嘱他注意安全。”章女士说，但毕竟孩子还小，总有顽皮的时候。今年4月的一天，他没有从医院穿行，上学时被一辆私家车撞伤，胳膊处肿了10多天。

如今，一想到孩子每天上学、放学都要经过那段破路，她和老公就非常担心。无奈之下，她准备辞掉自己新找的工作，专门接送儿子。

学雅芳邻小区居民黄女士也有同样的困扰。她的女儿在该校读二年级，每天由她骑电动车接送。黄女士说，那段破路虽然危险，但是没有更好的办法。如果不从这里走，则只能绕行卓刀泉南路、雄楚大道、楚康路、康福路，“这一绕远了很多，稍一耽搁，孩子上学就可能迟到。而且上学时间正是上班高峰，路上车辆太多，危险也很大。”

据了解，洪山实验外国语学校有小学部和初中部，附近多个小区的适龄孩子大多在该校就读。省肿瘤医院侧门封闭后，学校门前的这段破路成了很多孩子上学、放学的必经之路，家长们都很担心孩子的出行安全。



探访

车来车往尘土漫天



昨日，楚天都市报记者现场看到，家长们口中的“破路”，位于省肿瘤医院左侧。从医院到学校距离约500米，靠近医院和学校的路面都是整洁的水泥路，但中间约200米的一段却是土路，坑洼不平，两侧停满机动车（如图）。当有车辆经过时，路上就会扬起漫天尘土，让人眼睛都睁不开。

由于路况太差，也没有设置专门的人行道，行人只能在车流中穿行，喇叭声此起彼伏，不时出现行人和车辆对峙的危险场面。

路边一商店的李女士说，几天前，一名年轻女子经过时，不小心崴了脚，摔倒在地。恰巧此时一辆机动车驶来，差点从女子身上轧过，幸好司机反应快，猛打方向盘，才未酿成大祸。“那个姑娘伢吓得脸色惨白，好半天都没有反应。”李女士说。

洪山实验外国语学校相关负责人介绍，该校现有2500余名学生，其中一半以上每天都会经过这条破路。由于小学部高年级学生和初中学生大多是自己步行上学、放学，学校十分担心他们的出行安全，已向街办、城管等多个部门发函，希望尽快采取措施，消除道路安全隐患。



回应

计划下月动工维修



昨日，楚天都市报记者采访了洪山区卓刀泉街道办事处。相关负责人说，该办此前多次接到居民的反映，并到破烂道路现场进行过调查。

据该负责人介绍，这条道路属于城中村集体用地，以前建有很多平房。去年进行城中村改造时，房屋被拆除，行人和车辆开始从这里穿行，渐渐形成临时便道。“不是我们不愿意修，而是这里没有规划道路。”该负责人解释。但如今临时道路既已形成，平时就很难行走，一下雨更是泥泞不堪，为方便居民出行，街道办便在路面铺了一些砂石；同时向上级部门报告，申请对道路进行维修。

日前，洪山区建设局、城管委等部门到现场进行了勘查。经多方协商，道路维修专项资金已经划拨到位，预计今年9月即可动工。

该负责人还表示，在道路修好前，街道办将与相关部门协商，专门安排安保人员到现场指挥调度，确保过往学生和行人的出行安全。





