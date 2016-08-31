查看本版大图
上一版
下一版
版面概览
第2版 要闻
·争做好网民传递正能量
·图文：老战士报告团成立30年薪火相传
·图文：包工头在拘留所签发150万工钱
数字报首页
-
本期首页
-
多媒体版
-
离线阅读
-
退出
版面导航
标题导航
报纸订阅
在线投稿
在线调查
第1版 : 要闻
第10版 : 体彩
第11版 : 养生
第12版 : 专版
第13版 : 都市车风
第14版 : 荆楚
第15版 : 食美药安
第16版 : 旅游资讯
第17版 : 教科
第18版 : 健康资讯
第19版 : 跑腿
第2版 : 要闻
第20版 : 诗歌美文
第21版 : 悠游
第22版 : 文娱
第23版 : 体育
第24版 : 时事
第3版 : 广告
第4版 : 关注
第5版 : 关注
第6版 : 人物
第7版 : 评论
第8版 : 现场
第9版 : 法治
·
争做好网民传递正能量
·
图文：老战士报告团成立30年薪
·
图文：包工头在拘留所签发150
2
要闻
2016.8.31 星期三
争做好网民传递正能量
我省第八届网络文化节启动
楚天都市报讯 荆楚网消息（记者余宽宏通讯员刘洋）湖北省第八届网络文化节8月30日正式启动，H5创意大赛、网络摄影大赛、微电影大赛、“新长征·在路上”主题网络活动等五大类12项重点精彩活动将轮番上演，给全省2700万网民带来一场网络文化盛宴。
本届网络文化节以“争做好网民，传递正能量”为主题，由省委宣传部、省互联网信息办公室主办。“与前几届相比，第八届湖北省网络文化节更加突出全域性、社会性和大众性，强调以网民为主体，突出网络特色，体现新技术新应用，力争扩大影响力，办出特色，打造品牌。”湖北省网络文化协会相关负责人介绍说，本届网络文化节将以活动项目为载体，省市县三级联动，线上与线下互动，吸引更多网民的互动参与，参赛作品的后续推广运用也将更加广泛和完善。
湖北省网络文化节始于2009年，是全国第一个省级大型网络文化活动，至今已连续举办了七届，成为我省知名网络文化品牌。