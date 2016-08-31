查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第2版 要闻 ·争做好网民传递正能量 ·图文：老战士报告团成立30年薪火相传 ·图文：包工头在拘留所签发150万工钱 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 体彩 第11版 : 养生 第12版 : 专版 第13版 : 都市车风 第14版 : 荆楚 第15版 : 食美药安 第16版 : 旅游资讯 第17版 : 教科 第18版 : 健康资讯 第19版 : 跑腿 第2版 : 要闻 第20版 : 诗歌美文 第21版 : 悠游 第22版 : 文娱 第23版 : 体育 第24版 : 时事 第3版 : 广告 第4版 : 关注 第5版 : 关注 第6版 : 人物 第7版 : 评论 第8版 : 现场 第9版 : 法治 · 争做好网民传递正能量 · 图文：老战士报告团成立30年薪 · 图文：包工头在拘留所签发150 2 要闻 2016.8.31 星期三 知悉农民工等着领薪水给孩子交学费 警方特事特办 图文：包工头在拘留所签发150万工钱 楚天都市报讯 图为：两名包工头在拘留所签字发工资



楚天都市报讯（记者吴昌华通讯员王威严俊池）“这下儿子的学费有着落了，解了我的燃眉之急！”昨日下午，在武汉市第二拘留所会见室里，刚刚领到2万多元工钱的尹世明师傅高兴地说。

尹世明是一名粉刷工，跟着包工头陈某干了6个月，累计有2.44万元工钱未结，他和150多名工友都等着8月底结算。几天前，尹师傅和工友们突然发现包工头陈某不见了，手机关机。“我们开始以为他跑路了，打听后才得知包工头陈某、余某因为劳务纠纷和他人发生冲突，8月26日被警方行政拘留15天”。尹师傅很着急，他告诉记者：“我儿子在深圳上大学，眼看要开学，正等着钱交学费。不少工友也和我一样，等着结算工钱给孩子交学费。”

27日，工地项目方找到武汉市第二拘留所反映此事。警方核查发现，包工头陈某、余某承接了多个工程项目，手下有几支施工队。8月底是其中150多名工人的结算日，有150多万元工钱需要陈、余二人核算签字发放。

武汉市第二拘留所立即成立专班，在法律法规允许的前提下，让陈、余二人与农民工代表尹世明等人保持联系，先让工友们吃下“定心丸”。同时要求工地工程承包单位及时核算造表，确保9月1日前拨付到账。

昨日下午2时30分，经警方特许，项目方工作人员和农民工代表以及施工队会计来到第二拘留所，在会见室见到陈、余二人。两人核算后在工资册上签字。随后，项目方将150余万元工钱通过网银转到包工头账户，会计又将工钱分别转账到农民工的银行卡上。

临别时，尹师傅紧紧握住拘留所领导的手，激动地说：“谢谢人民警察！你们真心真意为我们农民工解决实际问题，帮我们办了一件大好事。”





