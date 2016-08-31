查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第2版 要闻 ·争做好网民传递正能量 ·图文：老战士报告团成立30年薪火相传 ·图文：包工头在拘留所签发150万工钱 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 体彩 第11版 : 养生 第12版 : 专版 第13版 : 都市车风 第14版 : 荆楚 第15版 : 食美药安 第16版 : 旅游资讯 第17版 : 教科 第18版 : 健康资讯 第19版 : 跑腿 第2版 : 要闻 第20版 : 诗歌美文 第21版 : 悠游 第22版 : 文娱 第23版 : 体育 第24版 : 时事 第3版 : 广告 第4版 : 关注 第5版 : 关注 第6版 : 人物 第7版 : 评论 第8版 : 现场 第9版 : 法治 · 争做好网民传递正能量 · 图文：老战士报告团成立30年薪 · 图文：包工头在拘留所签发150 2 要闻 2016.8.31 星期三 平均年龄75岁 最大96岁最小22岁 图文：老战士报告团成立30年薪火相传 楚天都市报讯 昨日，老战士报告团在中部战区空军某指挥所举行成立30周年先进事迹报告会。

报告团成员中，有很多老人参加过抗日战争和抗美援朝，也有新加入的老战士子女和烈士子女。30年来，他们奔波于全国各地，义务作报告3400余场，深情讲述老红军、老八路、老战士的故事，一次次震撼着听众的心灵。

通讯员李明摄

图为：老战士报告团成员向现场听众敬礼 通讯员李明摄



楚天都市报讯（记者王荣海通讯员穆琳孙鹏）他们平均年龄75岁，奔波于全国各地，义务作报告3400余场，现场听众达220万人次，很多老人还参加过抗日战争和抗美援朝……他们的名字叫“老战士报告团”。昨日，在中部战区空军某指挥所举行的老战士报告团成立30周年先进事迹报告会上，多位老战士深情讲述，震撼着听众的心灵。

1986年10月，10名离退休的老红军、老八路、老战士组建老战士报告团，开始了他们的新征程。“有人说，我们这些老同志退下来，就应该休息，过含饴弄孙的生活。但是我们是共产党员，岗位可以有‘二线’，党员永远没有‘二线’，我们就要用我们的切身体会去宣讲、去报告，去传承。”老战士报告团副团长毛兰成说。

30年来，报告团有10人相继与世长辞，又有新的血液不断加入。老团长张绪的儿子张佑军，为战友母亲尽孝23年的赵庆珍，“抗洪英雄”高建成的女儿、“90后”的高洁缘，他们从父辈的手中接过薪火，近年来成为老战士报告团的新成员。“老战士报告团”现有成员15人，平均年龄75岁，其中年龄最大的是王德全，96岁；最小的是高洁缘，22岁。30年来，报告团的足迹遍布全国20多个省区市，作了3400余场报告，听众达220多万人次，收到社会各界的感谢信3000余封。



报告团老团长张绪之子：

父亲临终前仅留下两张光盘



老战士报告团成员中，一对父子兵前仆后继。父亲张绪曾是老战士报告团团长，2008年辞世；儿子张佑军2012年加入老战士报告团。

张佑军的父亲张绪是一名老红军，与党同年同月生。他从战火硝烟中走来，抗战中，日本鬼子的子弹打瞎了他的右眼；解放战争，敌人的子弹打穿了他的脖颈；抗美援朝，美军的手雷炸伤了他的腰部。三次负伤，张绪无所畏惧：“敌人打不垮我的意志。”

离休后，张绪带领“老战士报告团”成员赴全国各地义务作报告。他曾说：“官职虽然没有了，但党员的责任和义务还在，人生的追求还在。只要心脏还在跳动，就要为党和人民做一些力所能及的工作。”2008年5月1日，张绪因呼吸系统衰竭与世长辞。

虽然是一名军队高级干部，但张绪一生简朴。留给孩子们仅有的遗产是两张光盘。“我参加革命几十年，没有给你们留下金，也没有留下银，留给你们的就是这套光盘。里面是我的革命经历和作为一名共产党员的做人准则。你们要经常看一看，不要忘记你们是红军的后人。”回忆起父亲临终前的嘱托，张佑军满含热泪。

如今，已是报告团成员的张佑军说，自己接过的不是一个简单的称谓，而是一份光荣的使命。



抗洪英雄高建成之女高洁缘：

用实际行动讲好军营故事



老战士报告团成员中，高洁缘年龄最小，1994年出生，毕业于空军勤务学院，现任空军高炮某团政治处干部股干事。她也是老战士报告团中唯一的女成员。她还有另一个特别身份——“抗洪英雄”高建成的女儿。

高建成牺牲时，高洁缘仅有4岁。“从我记事开始，大人们就告诉我，他是一个舍身救人的大英雄。上学后，我多希望爸爸能来参加我的家长会，会在校门口打着雨伞等我放学，我多希望让爸爸的大手紧紧地牵着我。”高洁缘说，其实，她从小不愿意参加有关抗洪的纪念活动。

转变是在她参军入伍以后，她到了爸爸生前所在的连队。一天晚上，高洁缘参加了连队的晚点名，当点到“高建成”时，所有人都铿锵有力地答“到”。高洁缘说：“爸爸走了这么多年，连队的官兵也换了一茬又一茬，但这个习惯从来没变过。突然觉得爸爸从来没有离开，他的精神一直都在，他的血性一直都在，一直伴随着我。”

高洁缘说，在老红军、老八路、老战士的故事里，她感受到了军人的情怀和大爱。她也要像老战士报告团的爷爷那样，用自己的实际行动讲好军营故事。





