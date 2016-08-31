查看本版大图 下一版 版面概览 第1版 要闻 ·硕士片警全国首创社区警务APP ·警方特许他们拘留所里签发工钱 ·图文：老战士报告团30年薪火相传 ·图文：汇聚向上力量绽放最美光芒 ·外交部：严厉谴责极端暴力行径 ·江城多家医院常开“微处方” 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 体彩 第11版 : 养生 第12版 : 专版 第13版 : 都市车风 第14版 : 荆楚 第15版 : 食美药安 第16版 : 旅游资讯 第17版 : 教科 第18版 : 健康资讯 第19版 : 跑腿 第2版 : 要闻 第20版 : 诗歌美文 第21版 : 悠游 第22版 : 文娱 第23版 : 体育 第24版 : 时事 第3版 : 广告 第4版 : 关注 第5版 : 关注 第6版 : 人物 第7版 : 评论 第8版 : 现场 第9版 : 法治 · 硕士片警全国首创社区警务APP · 警方特许他们拘留所里签发工钱 · 图文：老战士报告团30年薪火相 · 图文：汇聚向上力量绽放最美光芒 · 外交部：严厉谴责极端暴力行径 · 江城多家医院常开“微处方” 1 要闻 2016.8.31 星期三 看病打车80元开药仅需5.9元患者从不敢相信到心悦诚服 江城多家医院常开“微处方” 楚天都市报讯 □楚天都市报记者高家龙通讯员李菡



在不少患者印象中，去趟医院看次病，掏个几百上千元是件再平常不过的事情。可是如果排了几个小时队，医生诊断后给你开出了极为便宜的处方，甚至根本就不开处方，你会不会觉得“心里直打鼓”？会不会主动要求医生“开好一点的药”？

楚天都市报记者近日采访了解到，在当前“看病贵”的背景下，几块十几块的“微处方”仍然在江城一些医院的部分科室中存在。



医生处方费还没车费高



8月19日，家住关山的黄先生来到武汉市第三医院光谷院区皮肤科复诊。43岁的黄先生头皮上总是油油的，头屑也较多，平时无论怎么洗头发总是感觉黏黏的，严重时连片地起红斑。半个多月前到该科就诊，吴庭医生判断其为脂溢性皮炎，给他开了一个3.2元的药方：一种2.5元的外搽药和7毛钱的维生素。“这便宜的药能有效果吗？”在交费取药时，黄先生心里直犯嘀咕，将信将疑地拿着药回家了，未想连续用药两周后症状好转。

武昌的熊女士也有类似经历。前不久，她孩子脚上长了小黑斑，专程打车赶到位于汉口的武汉市第一医院皮肤科，专家检查后只开了一盒外搽药膏，除去医保支付部分，熊女士只需自费5.9元。“不会吧？这么便宜的药！”熊女士心里直打鼓。原来，熊女士往返的士费就花了约80元，却只拿到5.9元钱买的“便宜药”，她担心孩子的病没治彻底又要再跑，甚至希望医生再开“好一点的药”。不过专家并没有答应她的要求，而治疗效果证明，这盒便宜药膏也确实管用。



“微处方”在皮肤科最多见



治疗仅需花几块或十几块钱，这样的“微处方”如今在医院不时仍会出现。楚天都市报记者了解到，“微处方”主要多见于皮肤科、康复科、肛肠科、中医科等科室，一般用于治疗常见病与慢性病。“老病号”们通常还比较习惯，但是首次拿到“微处方”的患者，往往会感到非常新鲜，有的“不敢相信自己的眼睛”，甚至还有患者觉得“便宜不是好药”，主动要求医生改开“好一点”、“贵一点”的药。“在我们科室，开十几元钱的处方很正常。”武汉市第三医院光谷院区疼痛康复科主治医师武欢介绍，例如治疗落枕一般采用红外线艾灸，每次仅需13块多钱。而针对痛风性关节炎，她经常开一瓶3.79元的碳酸氢钠片，不少患者的症状可以得到缓解。

省部属医院专家也会开出“微处方”。武昌的陈女士回忆说，不久前她母亲出现便血，随后找武汉同济医院普外科杨传永教授看病，杨教授发现只是普通肛裂，只开了几毛钱的高锰酸钾洗液，让患者回去坐浴，三天后情况就显著改善了。

武汉市第八医院肛肠专家唐迎春介绍，中医讲究“药食同源”，对于有些疾病，医生会根据患者情况直接开“零处方”，即不用药物，让患者自己回家“食疗”。有一次，一名女子因便秘来就诊，唐迎春看了发现问题不是很重，建议先不吃药，让她回家每天定时定量喝8杯水，并定时揉肚子，尽量吃一些粗粮和海带、香菇、黑木耳、蚕豆等食物，这名女子的便秘没多久就解决了。



多家医院对开处方有规范



由于物价上涨等多方面原因，如今看个病动辄就要花费几千上万元，“微处方”还有空间吗？“微处方的存在，得益于严格的诊疗规程。”武汉市第三医院医生武欢说，不要患者一来就开各种检查，例如面对腰椎间盘突出的患者，医生先要根据症状的轻重决定是否做CT检查，治疗方案也是优先考虑理疗，然后是微创和开放手术治疗。如果医生都按照这个要求去看病，小病小治，大病大治，出现“微处方”也就不足为奇了。

楚天都市报记者了解到，为了防止开“大处方”，江城卫生主管部门和一些医院还专门出台了政策。比如2014年7月，武汉市卫计委确定首批10家医院建立合理用药电子预警系统，医生的处方超过限额电脑就会自动报警，这样的处方就开不出来。随后还发布了《规范诊疗30条》，严防过度医疗。

在此背景下，多家医院也出台了各自的规定。例如武汉市第一医院规定，单张处方开药不超过5种，急性病用药一次不超过3天的量，慢性病用药不超过7天的量；武昌医院对单张处方设定300元限额，若超过限额系统就会报警，由上一级医生审批。

而此前，武汉市普仁医院甚至还列出“违规处方黑名单”，在医院大厅电子屏上向患者公示违规医生的科室与姓名。该院有关负责人说，此举是为了让患者监督医生，坚决制止无适应症用药、重复用药、无正当理由开高价药、滥用抗生素、超时超量超疗程用药等，遏制医生违规开大处方，杜绝过度医疗，减轻患者用药负担。



也不应过度追求“微处方”



采访中不少患者表示，希望有更多医院和医生能开出“微处方”，减轻看病负担。不过医学专家特别提醒，处方最关键是对症治疗好疾病，单纯强调“小”或“微”都不合适，“处方再便宜，若治不好病，就没有意义。”“药物是一种很重要的治疗辅助手段，医生多开‘小处方’、‘微处方’，对于降低患者就医成本，和谐医患关系都有好处。”省医学会秘书长潘旭初说，在现实的医疗活动中，不同医生开出的药方有所不同，受到所在医院药品品种和医生经验水平等诸多因素影响，也不可一概而论。他认为，医生应采取合理有效的治疗，尽量让患者用最少的钱看好病，这才是“微处方”的本义。

武汉市第八医院党委书记唐迎春说，在公立医院改革的大背景下，医院和医生要摒弃以经济效益为目的的医疗行为，而应当以解决患者痛苦为使命。医生不光要开“微处方”，让患者少花钱看好病，更重要的是，还要做好疾病预防和宣传教育工作，让更多的群众少生病、不生病，不用医生开药方。





