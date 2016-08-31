查看本版大图 下一版 版面概览 第1版 要闻 ·硕士片警全国首创社区警务APP ·警方特许他们拘留所里签发工钱 ·图文：老战士报告团30年薪火相传 ·图文：汇聚向上力量绽放最美光芒 ·外交部：严厉谴责极端暴力行径 ·江城多家医院常开“微处方” 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 体彩 第11版 : 养生 第12版 : 专版 第13版 : 都市车风 第14版 : 荆楚 第15版 : 食美药安 第16版 : 旅游资讯 第17版 : 教科 第18版 : 健康资讯 第19版 : 跑腿 第2版 : 要闻 第20版 : 诗歌美文 第21版 : 悠游 第22版 : 文娱 第23版 : 体育 第24版 : 时事 第3版 : 广告 第4版 : 关注 第5版 : 关注 第6版 : 人物 第7版 : 评论 第8版 : 现场 第9版 : 法治 · 硕士片警全国首创社区警务APP · 警方特许他们拘留所里签发工钱 · 图文：老战士报告团30年薪火相 · 图文：汇聚向上力量绽放最美光芒 · 外交部：严厉谴责极端暴力行径 · 江城多家医院常开“微处方” 1 要闻 2016.8.31 星期三 硕士片警全国首创社区警务APP 让居民成为治安防范帮手 吸引全国千余名同行前来取经 楚天都市报讯 图为：张文昌通过显示屏演示APP功能



□楚天都市报记者吴昌华通讯员张宇驰李雨生实习生陈辉 摄影：楚天都市报记者萧颢



“张警官，我儿子马上要报名上小学，我能把户口迁来吗？需要什么条件？”昨日9时许，东湖新技术开发区公安分局茅店派出所社区民警张文昌的手机“叮咚”一声响，“光谷微警务”APP收到这条信息，他随即解答。“社区居民有任何涉及公安方面的事项，可以24小时向我反映。”昨日，张文昌告诉楚天都市报记者，这款APP的“一键找警”或“警民热线”功能，能让居民用文字、语音、视频联系民警，它还能组织部署社区“微联防”，甚至能邀请调解员、律师、法官进行“在线调解”。“光谷微警务”APP是张文昌领衔开发的，上线大半年时间，吸引了全国12个省份40多个城市的1000多名公安同行先后前来考察学习，还受到顶尖研究机构的关注。让记者感到意外的是，这位貌不惊人的普通片警，竟是从部队医院转业的硕士医生。



“光谷微警务”上线 他没了上下班时间界限



昨日上午，张文昌警务通手机里“光谷微警务”APP收到3条求助咨询信息，2条是迁户口，1条是办居住证，都是因为孩子要入学了。张文昌一一解答。办居住证时间来不及，张文昌建议，可以出具受理居住证和实际入住证明。

记者翻看APP历史信息，前不久一天晚上9时许，居民郑先生问：“张警官，我儿子就要报名上小学了，但户口还在汉口的奶奶家，应该怎么办？”

张文昌发去户口迁移所需材料明细表，告诉他“将所有的文件拍成照片，在APP户籍办理通道中提交”。半小时后，“光谷微警务”收到材料，张文昌用警务通逐件核实材料信息，随后电话联系社区物业确认郑先生一家已经入住。当晚10时15分，APP向郑先生手机推送信息：“郑××的户籍市内迁移资料审核通过，可选择到茅店派出所户籍窗口或张文昌警务室领取新户口本。”“就是这么方便”。张文昌颇为自豪地说。

不过，自从去年11月份“光谷微警务”APP上线运行之后，居民办事方便了，张文昌却越来越忙，没了上班、下班时间界限。

如今，居民的户籍手续有一半以上都通过手机APP办理。茅店派出所所长刘永胜告诉记者，户籍办理程序非常严格，通过手机办理，环节并未减少。居民之所以便利，那是因为张文昌在跑腿。

上线大半年来，“光谷微警务”APP受理市民报警、求助、咨询、办事共1800余起。

记者看到，在社区里随处可见社区民警公示牌，有张文昌的照片、姓名、编号以及“光谷微警务”APP二维码，还特别标注着“24小时应答”。



警民“见面难”催生社区警务APP



张文昌负责的社区包括当代国际花园和现代森林小镇，有8200余户、4万多位居民。“一个人面对4万人，按老套路，应付都谈不上，更谈不了优质服务。”张文昌说，他当社区民警不久就发现“难见面、办事难”的矛盾，“我们上下班时间跟市民上下班时间重叠，居民下班有空了，我们也下班了。就算我双休日加班，有些事也不一定能办成”。日子一久，居民有怨言，张文昌也累。

去年初，张文昌萌生了开发手机APP的构想，得到领导支持。经与一家科技公司合作，去年11月份开发出“光谷微警务”APP，申请了专利，张文昌是该专利第一完成人。东湖新技术开发区公安分局介绍，经查证，这是全国首个社区警务APP。“光谷微警务”APP大受居民欢迎的同时，口碑在警界迅速传开，全国12个省份、40多个大中城市的1000多名公安同行先后前来参观学习。5月14日，国务院发展研究中心、清华大学、中国人民公安大学等派员前来调研张文昌警务室及“光谷微警务”。目前，该系统在浙江嘉兴市、江苏南通市等14个城市落地应用。



6000多用户成社区治安好帮手



“光谷微警务”不仅是居民办事的好帮手，更是治安防控的利器。

6月3日下午3时，APP传来报警：有人偷走电动车电瓶。张文昌带着协警前去追抓，在附近抓获小偷；下午5时许，张文昌把嫌疑人的照片发到APP客户端；晚7时许，现代森林小镇居民武先生发来信息：“10天前，我挂在童车上的手提包被人拎走，我看了监控，很像这个人。”3个小时内，4名居民提供了新的破案线索。

去年“光谷微警务”APP刚推出不久，当代国际花园社区后门有一名青年占道经营卖哈密瓜。居民与其理论，对方态度蛮横，有居民用“随手拍”功能拍照上传，语音报警。经上级公安机关核查，此人是涉案人员，警方迅速将其控制。

张文昌说，刚开始，“一键报警”的警报声一周响不了几回。他把每个“报警”都当成案子来办，随时回告办理进展。如今，每个月有一二十人提供有效破案线索。

记者看到，在民警使用的手机客户端“微联防”板块，报警人信息、地点，以及保安、群干、网格员、治安志愿者都实时显示在地图上，民警可以随时随地调度。

今年上半年，这个4万人的大社区仅发生盗窃案4起。张文昌说，6000多位下载了APP的居民既是他的服务对象，也是治安防范好帮手。



硕士军医转业当片警不改爱民初心



今年38岁的张文昌出生在随州农村，家境非常贫寒。当年，他以随州高考状元的身份考入华科大同济医学院，在武大医学院拿到内科硕士学位，毕业后进入武警湖北总队医院工作。

2009年1月张文昌转业，被安排到茅店派出所当了一名刑警，2年后改任社区民警。每到一个新岗位，他从头学起，悉心钻研，劲头十足，任劳任怨。参警以来，张文昌先后被评为全省优秀社区民警、武汉市优秀公务员，荣立个人三等功1次，3次受到嘉奖。因为突出的工作实绩和极佳的口碑，去年11月10日，他所在的警务室被命名为“张文昌警务室”。

作为一名医学硕士，放弃高薪改行当片警，专业不对口，如此苦心钻研，还这么拼命，图什么？

面对记者的提问，张文昌沉默良久，说道：“我是农民的儿子，是一名军转干部，要感恩报恩，报效国家和人民。无论我做什么工作，为人民服务的初心不能改变。我忙碌、充实，居民信任我、支持我，我能为他们解决一些实际问题，这就是我最大的价值。”





