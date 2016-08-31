洹河梦 27安史之乱 20一声鸟鸣使城市肃立本色青春王老太和自行车
查看本版大图 上一版 下一版     版面概览
 第20版 诗歌美文
·洹河梦 27
·安史之乱 20
·一声鸟鸣使城市肃立
·本色青春
·王老太和自行车
楚天都市报电子版
----  
 
20 诗歌美文 2016.8.31 星期三
王老太和自行车
    楚天都市报讯 □西门扫雪
王老太出门倒垃圾
发现遗弃在楼下的那辆破自行车
少了一只前轮
车身前倾
跪在冰冷的水泥地上
“真可怜。”王老太颤颤巍巍走过去
用自己的拐杖把它支起来
王老太买菜回来
发现那辆车又少了一只后轮
车身扑倒在地
铃铛也摔掉了
“真可怜。”王老太小心翼翼把它捡起来
去花坛挖了个浅坑埋了......
那天晚上，王老太做了个梦——
花坛里长出一棵奇怪的树
树枝上结满了铃铛
只要微风轻轻一吹
便发出一串银铃般的笑声


   