查看本版大图
上一版
下一版
版面概览
第20版 诗歌美文
·洹河梦 27
·安史之乱 20
·一声鸟鸣使城市肃立
·本色青春
·王老太和自行车
数字报首页
-
本期首页
-
多媒体版
-
离线阅读
-
退出
版面导航
标题导航
报纸订阅
在线投稿
在线调查
第1版 : 要闻
第10版 : 体彩
第11版 : 养生
第12版 : 专版
第13版 : 都市车风
第15版 : 食美药安
第16版 : 旅游资讯
第17版 : 教科
第18版 : 健康资讯
第19版 : 跑腿
第20版 : 诗歌美文
第21版 : 悠游
第24版 : 时事
第3版 : 广告
第4版 : 关注
第7版 : 评论
·
洹河梦 27
·
安史之乱 20
·
一声鸟鸣使城市肃立
·
本色青春
·
王老太和自行车
20
诗歌美文
2016.8.31 星期三
王老太和自行车
楚天都市报讯 □西门扫雪
王老太出门倒垃圾
发现遗弃在楼下的那辆破自行车
少了一只前轮
车身前倾
跪在冰冷的水泥地上
“真可怜。”王老太颤颤巍巍走过去
用自己的拐杖把它支起来
王老太买菜回来
发现那辆车又少了一只后轮
车身扑倒在地
铃铛也摔掉了
“真可怜。”王老太小心翼翼把它捡起来
去花坛挖了个浅坑埋了......
那天晚上，王老太做了个梦——
花坛里长出一棵奇怪的树
树枝上结满了铃铛
只要微风轻轻一吹
便发出一串银铃般的笑声