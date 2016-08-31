查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第20版 诗歌美文 ·洹河梦 27 ·安史之乱 20 ·一声鸟鸣使城市肃立 ·本色青春 ·王老太和自行车 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 体彩 第11版 : 养生 第12版 : 专版 第13版 : 都市车风 第15版 : 食美药安 第16版 : 旅游资讯 第17版 : 教科 第18版 : 健康资讯 第19版 : 跑腿 第20版 : 诗歌美文 第21版 : 悠游 第24版 : 时事 第3版 : 广告 第4版 : 关注 第7版 : 评论 · 洹河梦 27 · 安史之乱 20 · 一声鸟鸣使城市肃立 · 本色青春 · 王老太和自行车 20 诗歌美文 2016.8.31 星期三 本色青春 楚天都市报讯 □姚瑞林



送儿子到襄阳四中报到。一切就绪，稍事休息，伫立在4楼寝室门前的廊道上，试着寻一点秋日微凉的风，以拂去我这身上忙碌后湿淋淋的暑热。

隔着窗户，越过4层楼高的树梢，正好看到这个高中空旷巨大、红绿相间的操场，以及操场那边的教学楼。

在上午的阳光下，教学楼外面墙壁的瓷砖上，反着炫目的白，直晃眼，让人不敢直视。

不一会儿，随着悠扬的乐声响起，远处教学楼里，先是蹦蹦跳跳地跑出来几个学生，清一色淡蓝色的校服，你追我赶的。

看来，冗长的一堂课，并没有消耗掉他们太多的活力。

紧接着，密密麻麻的学生，从教学楼里鱼贯而出。

他们三三两两的、三五成群的，集结在一起，看似散乱，却又隐约随意地组合成无章的队伍，顺着暗红色的塑胶跑道，朝着我站立的方向，不紧不慢，徐徐缓缓地走来。

不管是男生还是女生，他们的面上，看不出来为赋新词强说愁的老气横秋，个个面容平和，很多人还带着微笑，嘴里不知在说些什么。

这些学生队伍里，我发现，男生没有奇形怪状的发型，更没有五颜六色的挑染；女生，没有看到涂脂抹粉的矫饰，没有听到叮叮作响的耳环。她们要么留着齐耳的短发，要么长长的头发扎在脑后，马尾辫随着轻盈的脚步，在身后有节奏地来回晃荡。

青春，原本简单、纯洁，不需要装饰，不需要矫揉，更不需要造作。本色的青春，更能感染我这个站立在青春之外、静默而又激动的看客。

许多送孩子上学的家长，被青春的洪流震慑，静立两边，为青春行注目礼。

正青春的他们，脚步轻快，神采飞扬，丝毫没有校外个别社会同龄青年身上的那种空洞所形成的嚣张跋扈；学业繁重，课时紧张，但也丝毫看不到他们身上背负的压力。

菁菁校园，莘莘学子。

正青春的灿烂怒放，正青春的活力四射，正青春的芳华激越，形成了一个巨大的气场，竟然如此的逼人。

目之所及，满眼的青春。

浸染得我这个中年大叔，一瞬间，融入了青春，回到了青春，不由地慨叹着青春无敌，青春万岁！





