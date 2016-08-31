查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第20版 诗歌美文 ·洹河梦 27 ·安史之乱 20 ·一声鸟鸣使城市肃立 ·本色青春 ·王老太和自行车 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 体彩 第11版 : 养生 第12版 : 专版 第13版 : 都市车风 第15版 : 食美药安 第16版 : 旅游资讯 第17版 : 教科 第18版 : 健康资讯 第19版 : 跑腿 第20版 : 诗歌美文 第21版 : 悠游 第24版 : 时事 第3版 : 广告 第4版 : 关注 第7版 : 评论 · 洹河梦 27 · 安史之乱 20 · 一声鸟鸣使城市肃立 · 本色青春 · 王老太和自行车 20 诗歌美文 2016.8.31 星期三 一声鸟鸣使城市肃立 楚天都市报讯 □杨建平



一声鸟鸣使城市肃立

多么难得啊，唤醒钢筋

和水泥块上，残留的朝露

使齐刷刷栉比的楼，洗耳恭听

多么难，一声清亮、圆润

鲜汁欲滴的鸟鸣，逃过

市声的包围，叩在我的窗上

叫醒一座城，失聪的耳朵

它们曾用马达的轰鸣，用

车喇叭的聒噪，用人声和播放器的

鼎沸，试图削平鸟声上的尖刺

取消它的独立性，把它卷入漩涡

而现在，一声鸟鸣迫使一座城

重新，从露水里穿过，戴上冠冕

整齐地在朝阳下，肃立。并发誓

对一座森林，放下屠刀





