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第19版 跑腿
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19
跑腿
2016.8.31 星期三
图文：菜叶上带有蓝绿色颗粒物
食药监部门已取样调查
楚天都市报讯 图为：生菜叶上的蓝绿色颗粒物 楚天都市报记者李辉摄
昨日，家住洪山区一小区的曹女士反映，她从菜市场买的生菜上带有蓝绿色的颗粒物，也不知道是什么成份。
曹女士介绍，前晚她在菜场买了两棵生菜。昨早她下面条时，摘了几片菜叶随便冲了一下就丢进锅里。当她端着面条吃了半碗后，发现一片菜叶上有蓝绿色的颗粒物，她拿起来一捏就碎了，指头上残留蓝绿色的粉末。曹女士从冰箱取出剩余的生菜，发现菜叶根部还有类似的颗粒。
昨日下午，楚天都市报记者和曹女士拿着生菜找到菜市场，菜贩摊档上的生菜、上海青都有类似的颗粒。菜贩称，她也不知道这是什么东西，洗干净了应该没事。另一菜贩说，这些生菜都是从云南运过来的，需要长途运输，会不会是保鲜剂？
记者随后联系了洪山区食品药品监督局农监办，其工作人员介绍，前日已有市民反映类似情况，他们咨询过专家，目前还没有定论，已经取样送至第三方机构进行检测，目前还在等待检测结果。
楚天都市报记者满达