查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第19版 跑腿 ·围墙隔断老巷 居民通行不便 ·图文：菜叶上带有蓝绿色颗粒物 ·广告：动向新闻 ·市民之声 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 体彩 第11版 : 养生 第12版 : 专版 第13版 : 都市车风 第15版 : 食美药安 第16版 : 旅游资讯 第17版 : 教科 第18版 : 健康资讯 第19版 : 跑腿 第20版 : 诗歌美文 第21版 : 悠游 第24版 : 时事 第3版 : 广告 第4版 : 关注 第7版 : 评论 · 围墙隔断老巷 居民通行不便 · 图文：菜叶上带有蓝绿色颗粒物 · 广告：动向新闻 · 市民之声 19 跑腿 2016.8.31 星期三 图文：菜叶上带有蓝绿色颗粒物 食药监部门已取样调查 楚天都市报讯 图为：生菜叶上的蓝绿色颗粒物 楚天都市报记者李辉摄



昨日，家住洪山区一小区的曹女士反映，她从菜市场买的生菜上带有蓝绿色的颗粒物，也不知道是什么成份。

曹女士介绍，前晚她在菜场买了两棵生菜。昨早她下面条时，摘了几片菜叶随便冲了一下就丢进锅里。当她端着面条吃了半碗后，发现一片菜叶上有蓝绿色的颗粒物，她拿起来一捏就碎了，指头上残留蓝绿色的粉末。曹女士从冰箱取出剩余的生菜，发现菜叶根部还有类似的颗粒。

昨日下午，楚天都市报记者和曹女士拿着生菜找到菜市场，菜贩摊档上的生菜、上海青都有类似的颗粒。菜贩称，她也不知道这是什么东西，洗干净了应该没事。另一菜贩说，这些生菜都是从云南运过来的，需要长途运输，会不会是保鲜剂？

记者随后联系了洪山区食品药品监督局农监办，其工作人员介绍，前日已有市民反映类似情况，他们咨询过专家，目前还没有定论，已经取样送至第三方机构进行检测，目前还在等待检测结果。

楚天都市报记者满达





