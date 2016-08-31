查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第19版 跑腿 ·围墙隔断老巷 居民通行不便 ·图文：菜叶上带有蓝绿色颗粒物 ·广告：动向新闻 ·市民之声 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 体彩 第11版 : 养生 第12版 : 专版 第13版 : 都市车风 第15版 : 食美药安 第16版 : 旅游资讯 第17版 : 教科 第18版 : 健康资讯 第19版 : 跑腿 第20版 : 诗歌美文 第21版 : 悠游 第24版 : 时事 第3版 : 广告 第4版 : 关注 第7版 : 评论 · 围墙隔断老巷 居民通行不便 · 图文：菜叶上带有蓝绿色颗粒物 · 广告：动向新闻 · 市民之声 19 跑腿 2016.8.31 星期三 围墙隔断老巷 居民通行不便 汉正街市场管委会：9月15日前拆除 楚天都市报讯 昨日，硚口存仁社区的姚女士反映，两个月前，存仁巷8号的旧房坍塌，相邻的两间旧房也成为危房。街道办为防止危房坍塌伤人，将三间房子用围墙封闭起来。存仁社区居民出行的主要通道存仁巷也因此被围墙隔断。居民们生活有些不便，盼相关部门尽快拆除围墙。

昨日上午，楚天都市报记者在现场看到，存仁巷是一条约3米宽的老巷，其14号房边有一堵高约2米的围墙，将存仁巷隔断。附近商户金女士介绍，存仁巷是存仁社区居民的主要出入通道之一。去年因附近拆迁，存仁巷北段已被围墙隔断。

7月初，存仁巷8号的旧房发生坍塌。相邻的10号、12号房也被相关部门认定为危房。为防止危房坍塌伤人，街道办用围墙将三间危房两端围住。存仁巷南段也因此被围墙隔断。

自从存仁巷被隔断后，居民只能绕行数百米通过汉中路走利济路出入，出行十分不便。“我们听说这三间危房业主都已签署了拆迁补偿协议，不知为何相关部门还不拆除这些危房和围墙，还巷子通畅，方便居民出行。”社区居民刘女士表示。

汉正街市场管理委员会办公室张姓负责人表示，之前三间危房中有一户业主未签署拆迁补偿协议，致三间房子不能动工拆除。近期，该业主已签署协议，三间危房即将进行拆除，待危房拆完，围墙就会拆除。工程预期在9月15日前完成。

楚天都市报记者张万军曲严





