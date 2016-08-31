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让大白刁鲜活进市场
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教科
2016.8.31 星期三
武汉水产所破解鲌鱼不耐运输难题
让大白刁鲜活进市场
楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者宋效忠）市场上难买大白刁活鱼的情况已成为历史。楚天都市报记者昨天从武汉农科院水产研究所获悉，该所选育的“先锋1号”鲌，耐运输，耐低氧，养殖成本低，已成为我国最主要的大白刁养殖品种。
武汉农科院水产研究所高工王贵英介绍，各种鲌鱼统称为大白刁。此前，市场上主推的大白刁品种为翘嘴鲌。翘嘴鲌不耐低氧，运输不便，往往从水里一捞起来即死，市民要买到鲜活的大白刁很困难。为了解决这一问题，他们的团队利用从长江里捞起的野生大白刁，经过选育驯化，辅以分子育种和杂交育种技术，终于培育成功大白刁新品种“先锋1号”鲌，并通过国家水产新品种审定。
据介绍，死大白刁因不够鲜活，端上餐桌后口感较差。虽然人们采取了风干、腌制等方法贮存，但难以弥补好吃佬心中的遗憾。
“先锋1号”鲌选育成功后，因具耐运输、口感好、性温和、易垂钓等属性，从而得以迅速在全国推广。目前，全国人工养殖“先锋1号”鲌30万亩，占人工养殖大白刁面积的60%以上。江夏纸坊一养殖户，拥有1000亩精养鱼池，此前养的都是翘嘴鲌。如今，鱼池中养的全部换成了“先锋1号”鲌。