查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第17版 教科 ·广告：动向新闻 ·图文：自制美食迎新生 ·图文：大一新生来自“校友专业户” ·让大白刁鲜活进市场 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 体彩 第11版 : 养生 第12版 : 专版 第13版 : 都市车风 第15版 : 食美药安 第16版 : 旅游资讯 第17版 : 教科 第18版 : 健康资讯 第19版 : 跑腿 第20版 : 诗歌美文 第21版 : 悠游 第24版 : 时事 第3版 : 广告 第4版 : 关注 第7版 : 评论 · 广告：动向新闻 · 图文：自制美食迎新生 · 图文：大一新生来自“校友专业户 · 让大白刁鲜活进市场 17 教科 2016.8.31 星期三 图文：自制美食迎新生 楚天都市报讯 “没想到还有酸奶和饼干招待我们，好赞！”昨日，来自贵州的华中农业大学食科院新生崔传浩，忍不住对着同专业学兄学姐们亲手制作的美食竖起大拇指。

两天前，华农食科院老师指导学生为258名新生们准备礼物，自制了饼干和酸奶，每位新生分到四块饼干和一杯酸奶，多余的分给家长。

楚天都市报记者乐毅通讯员柏佳曼韩叙摄





