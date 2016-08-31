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让大白刁鲜活进市场
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教科
2016.8.31 星期三
图文：自制美食迎新生
楚天都市报讯 “没想到还有酸奶和饼干招待我们，好赞！”昨日，来自贵州的华中农业大学食科院新生崔传浩，忍不住对着同专业学兄学姐们亲手制作的美食竖起大拇指。
两天前，华农食科院老师指导学生为258名新生们准备礼物，自制了饼干和酸奶，每位新生分到四块饼干和一杯酸奶，多余的分给家长。
楚天都市报记者乐毅通讯员柏佳曼韩叙摄