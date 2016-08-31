查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第16版 旅游资讯 ·广告 ·图文：国庆旅游产品开售冷门出境线路走俏 ·广告 ·广告 ·游资讯 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 体彩 第11版 : 养生 第12版 : 专版 第13版 : 都市车风 第15版 : 食美药安 第16版 : 旅游资讯 第17版 : 教科 第18版 : 健康资讯 第19版 : 跑腿 第20版 : 诗歌美文 第21版 : 悠游 第24版 : 时事 第3版 : 广告 第4版 : 关注 第7版 : 评论 · 广告 · 图文：国庆旅游产品开售冷门出境 · 广告 · 广告 · 游资讯 16 旅游资讯 2016.8.31 星期三 游资讯 楚天都市报讯 和汤池约“会”享对折优惠



即日起，团队客户到汤池景区开会可享“会议室对折优惠”。汤池会务中心拥有业内首屈一指的专业会务接待项目，22间大小不一的会议室可容纳15-1000人，能满足各类会议需求，还有2大餐厅提供全程美味。



山西全景游低至899元



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