查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第15版 食美药安 ·全省加强灾后食品药品安全监管工作 ·食品警察将配备到县 ·《湖北省食品安全条例》摘要（一） ·我省出台食品安全问责办法 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 体彩 第11版 : 养生 第12版 : 专版 第13版 : 都市车风 第15版 : 食美药安 第16版 : 旅游资讯 第17版 : 教科 第18版 : 健康资讯 第19版 : 跑腿 第20版 : 诗歌美文 第21版 : 悠游 第24版 : 时事 第3版 : 广告 第4版 : 关注 第7版 : 评论 · 全省加强灾后食品药品安全监管工 · 食品警察将配备到县 · 《湖北省食品安全条例》摘要（一 · 我省出台食品安全问责办法 15 食美药安 2016.8.31 星期三 《湖北省食品安全条例》摘要（一） 楚天都市报讯 编者按：《湖北省食品安全条例》将于2016年12月1日起施行。为做好《条例》宣传贯彻工作，“食美药安”版拟分4次对《湖北省食品安全条例》摘要进行刊登，刊登时间分别为2016年8月、9月、10月、11月，以飨广大读者。

第十二条食品生产经营者采购食品、食品添加剂、食品相关产品时应当按照规定向供货者索取可追溯的销售凭证和查验质量合格证明文件，并查验其营业执照、生产经营许可证，每年复核不少于一次。

采购婴幼儿配方乳粉应当按照批次查验质量合格证明文件。

实行统一配送经营方式的食品经营企业，其分支机构应当建立配送食品台账；采用电子化管理的，应当保证各分支机构可以在其经营场所查询食品台账。

法律责任：实行统一配送经营方式的食品经营企业，在其分支机构经营场所不能查询食品台账的，由县级以上人民政府食品药品监督管理部门责令改正，予以警告；拒不改正的，处500元以上2000元以下罚款。（第八十条）

第十五条从事保健食品经营的，应当依法取得相应的许可，并在许可的范围、地点从事保健食品经营活动。

以会议或者讲座等形式宣传推介保健食品的，其宣传内容应当真实、全面，与广告审批部门批准的内容一致，不得作夸大功能、虚假或者误导消费者的宣传，不得在许可的经营场所以外进行现场销售。

法律责任：违反本条例第十五条规定，在许可的经营场所以外进行保健食品销售的，由县级以上人民政府食品药品监督管理部门没收违法所得和违法经营的食品；违法经营的食品货值金额不足5000元的，处1万元以上5万元以下罚款；货值金额5000元以上的，处货值金额10倍以上20倍以下罚款。（第七十三条）

第十六条 利用自动售货设备从事食品销售的，应当在自动售货设备的显著位置公示经营者名称、地址、联系方式、营业执照、食品经营许可证等信息。自动售货设备、商品及其放置地点应当符合食品安全条件，对到期食品应当及时更换。

利用电视购物从事食品销售的，应当以便于消费者识别的方式公示经营者名称、联系方式、营业执照、食品经营许可证等信息。

第十七条入网食品生产经营者应当依法取得许可，法律、法规规定不需要取得食品生产经营许可的除外。通过第三方平台进行交易的食品生产经营者应当在其经营活动主页面显著位置公示其许可证；通过自建网站交易的食品生产经营者应当在其网站首页显著位置公示营业执照、食品生产经营许可证等信息。

法律责任（违反第十六条、第十七条）：利用自动售货设备、电视购物、互联网从事食品经营，未按照规定公示相关信息的，由县级以上人民政府食品药品监督管理部门责令改正，予以警告；拒不改正的，处500元以上2000元以下罚款。（第八十条）

第十八条网络食品交易第三方平台提供者应当建立入网食品生产经营者审查登记、销售食品信息审核、食品安全检查、违法行为处理、投诉举报处理等管理制度，并在网络平台上予以公开。

网络食品交易第三方平台提供者应当对入网食品生产经营者进行实名登记，审查其食品生产经营许可证等材料，并建立档案；设置专门的网络食品安全管理机构或者指定专职食品安全管理人员，对平台上的食品经营行为及信息进行检查。

法律责任：违反本条例第十八条规定，网络食品交易第三方平台提供者未按照要求建立入网食品生产经营者登记、销售食品信息审核、食品安全检查、违法行为处理、投诉举报处理等管理制度的，由县级以上人民政府食品药品监督管理部门责令改正，予以警告；拒不改正的，处5000元以上3万元以下罚款。（第七十四条）

第二十三条为食品生产经营、冷藏冷冻、贮存等提供场所的出租者，应当查验食品生产经营者的许可证、营业执照等，并留存复印件；发现有食品安全违法行为的，应当及时报告所在地食品药品监督管理部门。

法律责任：提供食品生产经营、冷藏冷冻、贮存等场所的出租者，未查验食品生产经营者许可证、营业执照并留存复印件，或者发现有食品安全违法行为未及时报告的，由县级以上人民政府食品药品监督管理部门责令改正，予以警告；拒不改正的，处500元以上2000元以下罚款。（第八十条）

第二十四条食品交易会、展销会的举办者应当建立食品经营者档案，记录食品经营者的基本情况、许可证、经营范围和商品信息，并在举办前三个工作日向所在地食品药品监督管理部门报告，告知举办地点、举办时间、经营范围、经营规模、管理措施等信息。

法律责任：食品交易会、展销会的举办者未按照规定建立档案、报告的，由县级以上人民政府食品药品监督管理部门责令改正，予以警告；拒不改正的，处500元以上2000元以下罚款。（第八十条）

第二十九条食用农产品集中交易市场（含批发市场、零售市场）开办者应当履行下列职责：（一）建立健全食用农产品质量安全管理制度，配备食品安全管理人员，组织食品安全知识培训，开展日常检查工作；（二）按照食用农产品类别实行分区销售，保证销售和贮存食用农产品的环境、设施、设备等符合食品安全要求；（三）建立食用农产品入场销售者档案，记录入场销售者基本信息，留存入场销售者的身份证明资料，档案或者证明资料保存期限不少于销售者停止销售后的六个月；（四）查验入场销售食用农产品的产地证明、购货凭证或者采购协议等来源证明和质量合格证明文件；（五）印制并督促入场销售者使用格式统一的销售凭证；（六）在市场醒目位置设置信息公示栏，公示食品安全管理制度、食用农产品检验结果、不合格食用农产品处理情况、投诉举报电话等信息。

食用农产品批发市场开办者，除履行前款规定的职责外，还应当与入场销售者签订食用农产品质量安全协议，明确双方食用农产品质量安全权利义务；未签订食用农产品质量安全协议的，不得进入批发市场进行销售。

法律责任：食用农产品集中交易市场开办者违反本条例第二十九条规定的，由县级以上人民政府食品药品监督管理部门责令改正，予以警告；拒不改正的，处5000元以上3万元以下罚款；情节严重的，责令停业整顿。（第七十七条）





