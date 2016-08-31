查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第15版 食美药安 ·全省加强灾后食品药品安全监管工作 ·食品警察将配备到县 ·《湖北省食品安全条例》摘要（一） ·我省出台食品安全问责办法 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 体彩 第11版 : 养生 第12版 : 专版 第13版 : 都市车风 第15版 : 食美药安 第16版 : 旅游资讯 第17版 : 教科 第18版 : 健康资讯 第19版 : 跑腿 第20版 : 诗歌美文 第21版 : 悠游 第24版 : 时事 第3版 : 广告 第4版 : 关注 第7版 : 评论 · 全省加强灾后食品药品安全监管工 · 食品警察将配备到县 · 《湖北省食品安全条例》摘要（一 · 我省出台食品安全问责办法 15 食美药安 2016.8.31 星期三 全省加强灾后食品药品安全监管工作 楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者郑晶晶通讯员孙麟）为切实保障灾后公众饮食用药安全，维护灾后社会和谐稳定，加快灾后重建步伐，促进我省食品药品产业健康发展，近日，省食药监局印发通知，部署加强灾后食品药品安全监管工作。

通知要求，市县监管部门要组织灾区食品药品生产经营企业（单位）进行清理，对洪水浸湿和淹没过的食品药品生产加工原辅料和产成品、生产食品药品用水及水源、直接用于生产加工食品药品的设施设备进行重点检查，督促食品药品生产经营者切实履行第一责任人的法定责任，对存在风险隐患的水浸和水淹原辅料、产成品依法处置到位，对水浸和水淹等存在风险隐患的设施设备、生产经营场所整改到位。

通知强调，各地食品药品监管部门在加强监管的同时，要加大对食品药品生产经营企业的帮扶，使之尽快恢复生产，开展生产自救。要督促企业组织专家队伍，开展水浸食品药品安全评估，依法对水浸食品药品进行处置。要指导企业按照相应生产经营规范要求，清理生产经营周边环境和生产经营场所，清洗生产设备，开展消杀工作，保证企业能正常生产经营。





