查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第10版 体彩 ·图文：快看 美女代言人靓瞎你双眼！ ·广告 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 体彩 第11版 : 养生 第12版 : 专版 第13版 : 都市车风 第15版 : 食美药安 第16版 : 旅游资讯 第17版 : 教科 第18版 : 健康资讯 第19版 : 跑腿 第20版 : 诗歌美文 第21版 : 悠游 第24版 : 时事 第3版 : 广告 第4版 : 关注 第7版 : 评论 · 图文：快看 美女代言人靓瞎你双 · 广告 10 体彩 2016.8.31 星期三 湖北体彩形象代言人首次专题拍摄引人注目 图文：快看 美女代言人靓瞎你双眼！ 楚天都市报讯 风情万种美人荟，风光无限美景萃！这说的是啥呢？！别急，往下看！

暑假好长呀，一直关注湖北体彩形象代言人活动动态的读者和网友们，是不是有点想念这个很特别的“美女军团”了？呵呵，她们来了，整整10位，好大一波美女哦！

8月27日至28日，湖北体彩中心组织湖北体彩形象代言人，首次进行以“人美景美体彩美”为主题的专题拍摄活动。想知道什么叫惊艳吗？登录湖北体彩官微、官博和官网，你就可以大饱眼福啦！顺便提醒一下：看完美女，可别忘了点赞哦！

拍美女，当然要以美景作背景，武汉地标自然是首选。8月27日，摄影大师童汉芳先生带着美女和化妆师们，首先来到了武汉长江大桥。这边是黄鹤楼，那边是龟山电视塔，一桥飞架大江南北，一桥情牵两山胜景，古老的长江大桥，把青春靓丽的美女们，衬托得更加光彩照人。背靠长江，迎着朝阳一起跳跃，是不是有飞一般的感觉？这可是10位嫦娥集体奔月啊，绝对有看头！

拍了长江大桥，接下来当然是“白云千载空悠悠”的黄鹤楼了。有好多美女还是第一次登上黄鹤楼呢，千姿百态、千娇百媚也表达不尽她们的喜悦之情。如果说在黄鹤楼，这些可爱的美女展翅欲飞，而在东湖景区，她们则变得和东湖碧水一样，静美而多情！

8月28日上午，这群活泼开朗的形象代言人，说说笑笑走进位于东湖一号的05358体彩销售店，客串销售员、拍摄体彩表情包、填写高频中奖号码……作为体彩形象代言人，体彩业务对于她们已经并不陌生。自从湖北体彩形象代言人大赛开赛以来，她们除了展示美、诠释美，还参与了体彩业务知识培训、体彩高频开奖路演等活动，每个人都已渐成“业内人士”。

28日下午，拍摄组来到武汉体育学院。游泳馆内，美女们身着泳装，分别拍摄了模拟跳水、美人鱼戏水等镜头，引得不少游泳爱好者纷纷围观。接下来，美女们泳池里的柔情似水，很快变成了足球场上激情四射的力与美。她们身着各色球衣、脚踩足球的范儿，俨然一朵朵次第绽放的铿锵玫瑰，惊艳无比！

据湖北体彩相关负责人透露，评选湖北体彩形象代言人的目的，就是为了在诠释美、传播美的过程中，进一步提升体彩公益的良好形象。此次集中拍摄的美女和美景画面，将用于湖北体彩业务及形象等方面的宣传，下一步这些美丽的瞬间还将走进海报、年画及各种宣传资料，让体彩之美和公益之美走进千家万户。

文字曹伟熊莉 摄影童汉芳





