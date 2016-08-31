查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第7版 评论 ·广告 ·改革教育评价标准才能遏制分班热 ·微观点 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 体彩 第11版 : 养生 第12版 : 专版 第13版 : 都市车风 第15版 : 食美药安 第16版 : 旅游资讯 第17版 : 教科 第18版 : 健康资讯 第19版 : 跑腿 第20版 : 诗歌美文 第21版 : 悠游 第24版 : 时事 第3版 : 广告 第4版 : 关注 第7版 : 评论 · 广告 · 改革教育评价标准才能遏制分班热 · 微观点 7 评论 2016.8.31 星期三 微观点 楚天都市报讯 选演员不能只看所谓的名气，还要看是什么名气，名气是怎么来的，要把社会效益放在首位。

——针对电影行业“黄赌毒”等乱象，十二届全国人大常委会委员任贸东呼吁，影片的导演和摄制方也要切实担负起维护社会风尚的责任

安检要求是逢包必检，无论是帆布包还是名牌包均无特例。如果担心安检机弄脏包包，可主动向安检人员说明，实行人工检查。

——近日，一条关于南京地铁“名牌包可免过安检仪”的消息引发热议，部分网民质疑此举存在歧视。对此，“江苏网警”通过官方微博作出回应

为避免买到使用了违规添加剂的蔬菜、水果，消费者可尽量购买新鲜的、完整的、少加工的蔬果，对于外观太过漂亮或超出本身气味的水果要警惕。

——继染色橙子、工业蜡苹果之后，蔬果“美颜术”又多了一剂“保险粉”。去皮马蹄、芋头经“保险粉”勾兑液一泡，保质期立刻延长2-3个月，且瞬间“美白”，“身价”翻倍。专家建议，挑选蔬菜、水果不要只看“颜值”





