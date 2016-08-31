查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第7版 评论 ·广告 ·改革教育评价标准才能遏制分班热 ·微观点 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 体彩 第11版 : 养生 第12版 : 专版 第13版 : 都市车风 第15版 : 食美药安 第16版 : 旅游资讯 第17版 : 教科 第18版 : 健康资讯 第19版 : 跑腿 第20版 : 诗歌美文 第21版 : 悠游 第24版 : 时事 第3版 : 广告 第4版 : 关注 第7版 : 评论 · 广告 · 改革教育评价标准才能遏制分班热 · 微观点 7 评论 2016.8.31 星期三 改革教育评价标准才能遏制分班热 楚天都市报讯 热点热议



开学在即，为了给孩子“选”个好班，家长们都绞尽脑汁。在河南郑州，从小学到高中，各个年龄段的新生分班都各有自己的“规则”，很多家长从孩子上小学就开始为择校分班焦虑。而在南京，小学分班会尽量遵循均衡原则：老师均衡、生源均衡，所以家长怎么“打招呼”都是白打。（8月30日中国之声《新闻纵横》）

关于教育，父母永远有操不完的心。为了孩子上一个好学校，孟母三迁不算啥，掏百万元买学区房也得顶硬上；到了一个好学校，又想进一个好班级。网上还流传着不少秘籍：比如选班要看哪个班教师子女多；特级老师带班不一定好因为名师太忙等。很多家长也有自己的“订制要求”：孩子外向的，希望老师也外向；孩子比较皮的，希望老师严厉……

家长关于分班的焦虑，可以理解。一方面，是明面上的竞争压力，另一方面，则是“潜规则”的盛行。虽然各地教育部门都三令五申，义务教育阶段不允许分快慢班，但一些学校“明修栈道暗度陈仓”：名义上没有快慢班，但是生源、师资都集中在个别班级。归根结底，还是那个老问题：决定一所学校的等级高低、校长与老师的水平好坏，学生成绩是硬道理。因此，无论有关部门怎么强调教育均衡，只要这一评价标准还在，学校就永远会热衷分班。

能否从根本上改变这一现象？站在家长的角度，学生竞争这一现象是无法改变的，不允许竞争存在，教育也就失去了本来意义，社会选材也就陷入盲目。但至少在义务教育阶段，分班应当以均衡为前提。可以改变的，一方面是从程序上尽量做到公平。比如在浙江一些学校，就采用“蛇形分班”和“教师抽签”结合的方法分班：按照生源质量给学生排序，再进行蛇形排队。例如一所学校一年级有10个班级，就按面试或成绩把第一到第十的学生按顺序分在1班到10班，再倒过来按第11名至20名的顺序分到10班至1班，如此往复各班的生源就基本平衡。等到学生分完班之后，再由教师抽签决定教哪个班。另一方面，最根本的还是要改变义务教育阶段学校和教师的评定标准。比如成绩好的学校未必就等级高，因为本来在生源上就掐了尖，倒是那些学生成绩提升幅度大的学校才更值得推崇，对老师能力的评价也是同理。这样一来，学校和老师自然没有动力再在生源上掐尖分班。 章门仁



声音



安徽教育工作者许艳丽：家长的分班焦虑，也是对于分班公平性的潜在担忧。这就要求学校主动出击，将分班的思路、做法、程序等尽可能地公之于众，做到阳光操作，主动接受家长与社会监督，消除家长的担忧，提高分班的透明度与公信力。

河南师范大学教授李醒东：家长应多和学校沟通，结合孩子的学习能力、性格等选择适合的老师，这样比单纯的以成绩把孩子分类，更利于学生的成长。平行分班，不要分快慢班，班级生活更加丰富，有利于学生人格发展和心理健康。





