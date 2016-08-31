查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第4版 关注 ·图文：恒大半年销售额大增63% ·图文：这所学校门前的路该修修了 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 体彩 第11版 : 养生 第12版 : 专版 第13版 : 都市车风 第15版 : 食美药安 第16版 : 旅游资讯 第17版 : 教科 第18版 : 健康资讯 第19版 : 跑腿 第20版 : 诗歌美文 第21版 : 悠游 第24版 : 时事 第3版 : 广告 第4版 : 关注 第7版 : 评论 · 图文：恒大半年销售额大增63% · 图文：这所学校门前的路该修修了 4 关注 2016.8.31 星期三 图文：恒大半年销售额大增63% 强大竞争力源自五大优势 楚天都市报讯 图为：发布会现场



□楚天都市报记者袁佳



8月30日，中国恒大（HK.3333）发布2016年度中期业绩报告，总资产、营业额、现金余额等核心指标领跑行业。

截至2016年6月30日，恒大总资产达9999.2亿（人民币，下同），较2015年年底上升32.1%；恒大营业额875亿，同比增12.6%；恒大核心业务利润78.1亿，同比增19.1%。而在现金余额方面，截至6月末，恒大现金余额2120亿，较2015年年底增29.3%，达到公司上市以来的最高水平。



从303亿至2013.4亿

销售额始终保持连年增长



恒大自2009年上市以来，保持连年健康快速增长。从2009年至2015年，恒大销售额从303亿增至2013.4亿，营业额从57.2亿增至1331.3亿，净利润从11.2亿增至173.4亿，核心业务利润从2.9亿增至110亿，现金余额从143.8亿增至1640.2亿。

2016年上半年，恒大合约销售额、营业额、房地产核心业务利润分别达到1417.8亿、875亿和104.9亿，同比分别增62.8%、12.6%和19.1%。

今年的前七个月，恒大销售额、销售面积分别达1848亿、2286万平，同比分别增82.6%、73.5%。8月,恒大宣布将2016年销售目标上调至3000亿，较2015年实际销售额大幅提升49%。



总资产超万亿

快速开发能力实现高周转



截至6月30日，恒大总资产达9999.2亿。2009年上市至今，总资产已从631亿大幅增长至万亿，增长近15倍。

目前恒大已进入全国175个城市，项目总数达454个，一、二线城市土地投资额累计占比73%。其中，2016年上半年新增项目80个，其中一、二线城市新增项目土地投资额占比73.9%。

恒大坚持一贯“立即开发、快速建设、大规模开发、快速销售，快速周转”的高周转开发模式。截至6月30日，恒大在建项目379个，在建面积6855万平米、新开工面积2369万平米、竣工面积1375万平米；新开盘项目38个，在售项目395个。

标准化运营、强大的执行力，恒大的大规模快速开发能力确保了项目拿地后4-6个月即可开盘，实现高周转。截至2016年上半年，恒大项目土地原值为2595亿，世邦魏利仕对此估值5700.1亿，增值率148%。



稳健发展之秘诀

五大竞争优势领跑市场



在经济下行、行业分化加剧的背景下，恒大各项指标均保持行业领先地位。有分析认为，这主要得益于恒大过硬的产品品质、强大的成本控制能力、市场定位准确的产品线、大规模快速开发能力、全部精装交楼等竞争优势。

恒大以“质量树品牌”为企业宗旨，严格执行精品战略，实施无理由退房，高品质高性价比的产品赢得购房者追捧。

在成本控制方面，买地、设计、招标、销售等多环节严格实施标准化管理，从源头上控制成本，在市场低迷的时候确保成本低于行业水平，保持强大的竞争力；在市场定位上，中端及中高端产品占比85%，高端及旅游度假产品占比15%，定位刚性需求，市场巨大；与800余家国内外品牌企业建立战略结盟，确保装修品质，全部精装交楼，实现业主购房拎包入住。





