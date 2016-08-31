硕士片警全国首创社区警务APP警方特许他们拘留所里签发工钱图文：老战士报告团30年薪火相传图文：汇聚向上力量绽放最美光芒外交部：严厉谴责极端暴力行径江城多家医院常开“微处方”
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 第1版 要闻
·硕士片警全国首创社区警务APP
·警方特许他们拘留所里签发工钱
·图文：老战士报告团30年薪火相传
·图文：汇聚向上力量绽放最美光芒
·外交部：严厉谴责极端暴力行径
·江城多家医院常开“微处方”
楚天都市报电子版
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1 要闻 2016.8.31 星期三
中国驻吉尔吉斯斯坦大使馆遭爆炸袭击
外交部：严厉谴责极端暴力行径
    楚天都市报讯 


   