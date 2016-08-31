硕士片警全国首创社区警务APP警方特许他们拘留所里签发工钱图文：老战士报告团30年薪火相传图文：汇聚向上力量绽放最美光芒外交部：严厉谴责极端暴力行径江城多家医院常开“微处方”
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 第1版 要闻
·硕士片警全国首创社区警务APP
·警方特许他们拘留所里签发工钱
·图文：老战士报告团30年薪火相传
·图文：汇聚向上力量绽放最美光芒
·外交部：严厉谴责极端暴力行径
·江城多家医院常开“微处方”
楚天都市报电子版
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1 要闻 2016.8.31 星期三
图文：老战士报告团30年薪火相传
    楚天都市报讯 昨日，老战士报告团在中部战区空军某指挥所举行成立30周年先进事迹报告会。
    报告团成员中，有很多老人参加过抗日战争和抗美援朝，也有新加入的老战士子女和烈士子女。30年来，他们奔波于全国各地，义务作报告3400余场，深情讲述老红军、老八路、老战士的故事，一次次震撼着听众的心灵。
    通讯员李明摄


   