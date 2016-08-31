查看本版大图 下一版 版面概览 第1版 要闻 ·硕士片警全国首创社区警务APP ·警方特许他们拘留所里签发工钱 ·图文：老战士报告团30年薪火相传 ·图文：汇聚向上力量绽放最美光芒 ·外交部：严厉谴责极端暴力行径 ·江城多家医院常开“微处方” 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 体彩 第11版 : 养生 第12版 : 专版 第13版 : 都市车风 第15版 : 食美药安 第16版 : 旅游资讯 第17版 : 教科 第18版 : 健康资讯 第19版 : 跑腿 第20版 : 诗歌美文 第21版 : 悠游 第24版 : 时事 第3版 : 广告 第4版 : 关注 第7版 : 评论 · 硕士片警全国首创社区警务APP · 警方特许他们拘留所里签发工钱 · 图文：老战士报告团30年薪火相 · 图文：汇聚向上力量绽放最美光芒 · 外交部：严厉谴责极端暴力行径 · 江城多家医院常开“微处方” 1 要闻 2016.8.31 星期三 图文：老战士报告团30年薪火相传 楚天都市报讯 昨日，老战士报告团在中部战区空军某指挥所举行成立30周年先进事迹报告会。

报告团成员中，有很多老人参加过抗日战争和抗美援朝，也有新加入的老战士子女和烈士子女。30年来，他们奔波于全国各地，义务作报告3400余场，深情讲述老红军、老八路、老战士的故事，一次次震撼着听众的心灵。

通讯员李明摄





