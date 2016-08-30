查看本版大图 上一版 版面概览 第24版 国内 ·广告 ·建设强大的现代化战略支援部队 ·中央办公厅印发意见防止干部“带病提拔” ·广告 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 法治 第11版 : 荆楚 第12版 : 影像 第13版 : 经济 第14版 : 财经 第15版 : 养身 第16版 : 教育 第17版 : 健康 第18版 : 跑腿 第19版 : 家庭百事 第2版 : 要闻 第20版 : 文娱 第21版 : 文娱 第22版 : 体育 第23版 : 国际 第24版 : 国内 第3版 : 关注 第4版 : 调查 第5版 : 点采 第6版 : 评论 第7版 : 广告 第8版 : 福彩 第9版 : 现场 · 广告 · 建设强大的现代化战略支援部队 · 中央办公厅印发意见防止干部“带 · 广告 24 国内 2016.8.30 星期二 中央办公厅印发意见防止干部“带病提拔” 推荐人选要签字 深化日常了解 强化任前把关 楚天都市报讯 据新华社电近日，中共中央办公厅印发了《关于防止干部“带病提拔”的意见》（以下简称《意见》），并发出通知，要求各地区各部门结合实际认真贯彻执行。

通知强调，各级党委（党组）要把防止干部“带病提拔”作为全面从严治党、从严管理干部的重要内容，体现到干部选拔任用工作全过程，严格履行主体责任，坚持原则，敢于负责。要坚持事业为上、公道正派，保护作风过硬、敢作敢为、锐意进取的干部。要加强督促检查，对贯彻《意见》不力的，严肃问责追责。在地方领导班子换届工作中，要坚决防止干部“带病提拔”。

《意见》提出6点要求：一、落实工作责任。各级党委（党组）对选人用人负主体责任，党委（党组）书记是第一责任人，组织人事部门和纪检监察机关分别承担直接责任和监督责任。党委（党组）在向上级党组织推荐报送拟提拔或进一步使用的人选时，要认真负责地对人选廉洁自律情况提出结论性意见，实行党委（党组）书记、纪委书记（纪检组组长）在意见上签字制度。

二、深化日常了解。坚持经常性、近距离、有原则地广泛接触干部，深入了解干部的日常品行和表现，多渠道、多层次、多侧面识别干部。

三、注重分析研判。充分运用日常了解掌握的情况，根据干部一贯表现，突出对政治品质、道德品行、作风表现、履行选人用人职责、廉洁自律等情况的综合分析，发现线索，查找问题。

四、加强动议审查。规范动议主体职责权限和程序，按照民主集中制原则，形成合理方案，提出符合好干部标准的人选。

五、强化任前把关。改进考察对象公示和任职前公示方式，探索扩大公示内容、范围和延长公示时间，充分接受干部群众监督。强化审核措施，做到干部档案“凡提必审”，个人有关事项报告“凡提必核”，纪检监察机关意见“凡提必听”，反映违规违纪问题线索具体、有可查性的信访举报“凡提必查”。

六、严格责任追究。建立健全干部“带病提拔”问责机制，党委（党组）及组织人事部门、纪检监察机关按照职责权限，实行责任追究。要逐一检查动议、民主推荐、考察、讨论决定、任职等各个环节的主要工作和重要情况，甄别相关责任人的责任。





