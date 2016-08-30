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 第23版 国际
·免费培训40名小儿推拿师
·图文：意大利地震牵出豆腐渣工程
·图文：美国一架客机引擎空中爆炸
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楚天都市报电子版
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23 国际 2016.8.30 星期二
图文：美国一架客机引擎空中爆炸
    楚天都市报讯 图为：引擎爆炸，零件在风中抖动
    图为：乘客戴上了氧气面罩

    据新华社电美国有线电视新闻网28日报道，美国西南航空公司一架载有104名乘客的波音737飞机飞行时一部引擎爆炸，飞机紧急迫降，所幸无人员伤亡。西南航空公司证实，3472航班27日从新奥尔良飞往奥兰多途中发生引擎故障。一名坐在飞机引擎附近的女乘客说，机舱外“发生大爆炸，产生了一些烟”，之后引擎“就没了”，“我看到（引擎）零部件在风中抖动”。飞机在下降过程中开始摇晃，客舱氧气面罩落下，一些乘客尖叫哭泣。机组成员宣布进入紧急状况，飞机改道飞往彭萨科拉。目睹引擎爆炸的女乘客还说，飞机趋于平稳后，一名飞行员来到客舱，告诉乘客，飞机已经“失去”两部引擎中的一部。


   